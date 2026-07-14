Elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron a Nicolás “N”, alias "El Nico", señalado como fundador de Los Tanzanios, grupo delictivo con presencia en el oriente de la Ciudad de México.

La FGJ informó que derivado de trabajos de inteligencia, este martes se ubicó a Nicolás en la alcaldía Iztapalapa.

Policías de investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en delitos contra la salud.

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Además, "El Nico" es investigado por otros delitos como secuestro y extorsión, aseguró la FGJ.

Tras su captura fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica.

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La FGJ dijo que Los Tanzanios son un grupo criminal con presencia en la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México.

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