Tres presuntos integrantes del grupo delictivo Los Tanzanios fueron capturados mediante un cateo realizado en la alcaldía Iztapalapa; también se aseguró droga y un arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como José Antonio "N", alias "El Popeye"; Donovan Antuan "N" y Fabiola "N".

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), oficiales realizaron seguimiento a varias denuncias ciudadanas sobre presuntos puntos de venta de droga, así como en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos en la colonia San Miguel.

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Una vez que se obtuvieron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez una orden de cateo.

El mandamiento fue ejecutado por elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), en un domicilio de la calle andador 3 Eusebio Guajardo.

Allí se detuvo a los dos sujetos y la mujer, además de que se aseguró un arma de fuego, un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles, una caja que contenía 20 cartuchos más, 45 bolsas con marihuana y cuatro bolsas con la misma hierba a granel.

Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

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La SSC informó que "El Popeye" cuenta con seis ingresos al sistema penitenciario capitalino, mientras que Fabiola cuenta con uno.

Los Tanzanios son una célula criminal dedicada al narcomenudeo, extorsión, homicidio de integrantes de células rivales y tráfico de armas, en Iztapalapa.

mahc/LL