Integrantes de Movimiento Ciudadano denunciaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la Secretaría de la Contraloría General por pintar de morado gran parte de la Ciudad.

En su denuncia se argumenta que, a partir de las acciones de intervención en el entorno urbano con motivo del Mundial, se han vulnerado diversos principios que rigen la actuación de Brugada Molina como persona servidora pública, específicamente, los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que deben observarse en el ejercicio de recursos públicos, en perjuicio al derecho humano a la buena administración de las y los capitalinos.

“Como se demostrará, la denunciada, de manera unilateral, ordenó sin facultades expresas y sin justificación técnica, la pinta de equipamiento urbano, mobiliario y red de movilidad (...)”, se lee en la queja.

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