Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading, celebra su noveno aniversario con más de 323 millones de usuarios registrados en más de 100 países.

Cuando la plataforma fue lanzada, en julio de 2017, menos de 6 millones de personas en el mundo poseían criptomonedas. Hoy, esa cifra supera los 741 millones de usuarios, lo que representa un crecimiento de más de 12 mil % en menos de una década. En ese mismo periodo, la base de usuarios de Binance pasó de cero a 323 millones, por lo que aproximadamente 43% de los holders de criptomonedas en el mundo utilizan actualmente la plataforma.

Este hito ocurre en un momento en que los activos digitales han dejado de ser un mercado de nicho para convertirse en un componente cada vez más relevante de las finanzas globales. La participación institucional se encuentra en niveles récord, con ETF y fideicomisos de activos digitales que actualmente concentran más del 12% del suministro circulante de Bitcoin (BTC).

Binance amplió su oferta más allá de los activos digitales. Fotos: iStock

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Al mismo tiempo, avanzan los marcos regulatorios para los activos digitales en economías del G20, la Unión Europea, Medio Oriente y el Sudeste Asiático, mientras las fronteras entre las finanzas tradicionales y la infraestructura basada en criptomonedas continúan reduciéndose.

Para Binance, este aniversario representa más que un balance de nueve años de crecimiento. También marca su objetivo de consolidarse como la super app financiera líder a nivel global, con la meta de acercar los mercados financieros a más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo.

Binance en cifras: usuarios, volumen de trading y crecimiento global

323 millones de usuarios registrados a nivel global, con un crecimiento cercano al 7% durante el primer semestre de 2026, equivalente a aproximadamente 43% de todos los holders de criptomonedas del mundo.

Más de 156 billones de dólares en volumen histórico acumulado de trading en todos sus productos, un incremento de 7.8% respecto a los 145 billones de dólares registrados al cierre de 2025. Esta cifra supera el PIB anual combinado de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido.

Los usuarios institucionales crecieron 9% durante el primer semestre de 2026, reflejando una mayor adopción del mercado por parte de inversionistas profesionales.

Más de 80 mil millones de dólares en volumen mensual de trading de activos de TradFi desde marzo de 2026.

11% más criptomonedas listadas y 3% más pares de trading incorporados durante el primer semestre de 2026, ampliando las opciones de inversión y acceso al mercado para los usuarios.

De exchange de criptomonedas a plataforma financiera integral

Durante el último año, Binance amplió su oferta más allá de los activos digitales al incorporar instrumentos financieros tradicionales.

Estos productos están respaldados por la infraestructura nativa de blockchain de la compañía, lo que permite liquidaciones en stablecoins, acceso al mercado las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7) y la interoperabilidad entre distintas clases de activos dentro de una misma plataforma.

A medida que avanza en su estrategia de diversificación, el negocio principal de criptomonedas de Binance continúa mostrando la solidez y resiliencia que han sustentado su liderazgo desde su primer año de operaciones.

Binance ha procesado 156.4 billones de dólares en volumen histórico acumulado de trading. Foto: iStock

En ese contexto, Binance ha procesado 156.4 billones de dólares en volumen histórico acumulado de trading, de los cuales 11.4 billones de dólares corresponden al primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 7.8% respecto al cierre de 2025.

Asimismo, la base de usuarios institucionales aumentó 9% durante el mismo periodo, reflejando una mayor participación del capital profesional en el mercado de activos digitales.

De acuerdo con la empresa, este crecimiento se registró pese a un entorno de mercado más desafiante durante la primera mitad de 2026, lo que sugiere que la actividad de los usuarios responde a una adopción estructural de los activos digitales, más que a los ciclos de corto plazo del mercado.

Construyendo hacia tres mil millones de usuarios

La expansión de Binance hacia productos financieros tradicionales forma parte de su estrategia para convertirse en la super app financiera líder del mundo, al integrar en una sola plataforma servicios de trading, pagos, ahorro y acceso a mercados globales.

La compañía considera que el camino hacia su meta de 3 mil millones de usuarios pasa por atender mercados que históricamente han tenido un acceso limitado a los servicios financieros tradicionales, donde la infraestructura basada en blockchain puede ofrecer soluciones con menores costos y mayor escalabilidad que los sistemas convencionales.

Los datos de la industria respaldan ese potencial. Actualmente, se estima que 741 millones de personas poseen criptomonedas en todo el mundo, frente a alrededor de 630 millones de cuentas de corretaje bursátil en línea. Esto significa que la infraestructura cripto ya llega a más personas que el corretaje tradicional de acciones, y esa brecha sigue ampliándose.

"Cuando nos lanzamos en 2017, menos de seis millones de personas poseían criptomonedas. Hoy son 741 millones y 323 millones de ellas están en Binance. Eso no es solo crecimiento; es un cambio en la forma en que el mundo accede a las finanzas. Apenas estamos comenzando", afirmó Yi He, cofundadora de Binance.

La infraestructura cripto ya llega a más personas. Foto: iStock

Por su parte, Richard Teng, CEO de Binance, destacó la importancia de la confianza de los usuarios como eje de la estrategia de la empresa.

“Hoy, el 43% de todos los holders de criptomonedas del mundo utilizan Binance. A medida que la frontera financiera converge entre los activos digitales y las finanzas tradicionales, esa confianza adquiere un valor aún mayor. Nuestra expansión hacia acciones, ETF y valores tokenizados responde al mismo compromiso: ofrecer a los usuarios acceso a los mercados globales", señaló.

Binance celebra nueve años con una campaña dedicada a su comunidad

Este año, Binance conmemora su noveno aniversario bajo el lema "Built by You" ("Construido por ustedes"), una iniciativa con la que busca reconocer el papel de su comunidad en el crecimiento de la plataforma.

De acuerdo con la compañía, el lema refleja la convicción de que su evolución durante los últimos nueve años no ha sido impulsada únicamente por el desarrollo tecnológico, sino también por los millones de usuarios que han realizado operaciones, aprendido, creado proyectos y participado activamente dentro del ecosistema.

Para conmemorar la ocasión, Binance lanzó “Built by You”, una campaña global de aniversario que celebra a la comunidad que ayudó a dar forma a Binance. La campaña incluye hasta 4,5 millones de dólares en recompensas y un recorrido interactivo por nueve puntos emblemáticos dentro de “Binance City”, cada uno vinculado a una parte diferente del ecosistema Binance.

Binance conmemora su noveno aniversario bajo el lema "Built by You". Foto: iStock

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