El sistema financiero se está reconstruyendo

Por Rachel Conlan, Chief Marketing Officer, Binance

El sistema financiero global está experimentando una de sus transformaciones más significativas en décadas. La tecnología blockchain y los activos digitales están cambiando cómo se mueve el valor a través de las fronteras, cómo operan los mercados y quién tiene acceso a las herramientas financieras. Las decisiones que se están tomando sobre gobernanza, regulación y participación moldearán la arquitectura de la próxima era de las finanzas globales.

Cada Día Internacional de la Mujer se renueva la atención sobre la representación de las mujeres en las finanzas: las diferencias salariales, la baja presencia en puestos de liderazgo y las barreras para acceder a la inversión. Esas conversaciones siguen siendo importantes, pero a menudo pasan por alto un cambio mucho más grande que está en marcha.

Por primera vez en generaciones, el mismo sistema financiero se está reconstruyendo.

Lo que comenzó como un experimento de nicho en tecnología descentralizada se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura utilizada por cientos de millones de personas en todo el mundo. Los activos digitales se están integrando de manera constante en la economía global, remodelando cómo fluye el capital y cómo las personas interactúan con los sistemas financieros.

Lo que hace diferente a este momento, frente a otras transformaciones económicas, es el origen del cambio. Históricamente, los nuevos sistemas se diseñaban en los grandes centros financieros del mundo y luego se extendían a otros países. El auge de la tecnología blockchain ha seguido un camino distinto: surgió de un movimiento global y descentralizado, impulsado por desarrolladores, emprendedores y comunidades que colaboran más allá de las fronteras.

Como la infraestructura aún está tomando forma, las personas que la están construyendo hoy no solo están participando en un nuevo sector. Están ayudando a definir cómo funcionará la próxima era de las finanzas.

En un sistema que todavía se está construyendo, el acceso a la influencia se ve muy diferente.

Una de las características que definen al sector de activos digitales es su ritmo. En las finanzas tradicionales, las carreras a menudo progresan a través de décadas de jerarquía institucional. En las industrias emergentes, el avance suele estar menos impulsado por la antigüedad y más por la experiencia, la adaptabilidad y la capacidad de navegar en territorios completamente nuevos.

Categorías enteras de roles de liderazgo aún se están formando en tiempo real. En toda la industria de activos digitales, este cambio ya es visible.

Eleanor Hughes, nuestra asesora general, está activamente involucrada en la conformación de los marcos regulatorios que guiarán los mercados de activos digitales. Los gobiernos de todo el mundo están desarrollando políticas para tecnologías que apenas existían hace una década, y Eleanor forma parte de esas conversaciones en múltiples jurisdicciones. El trabajo que se realiza en esas salas influirá en cómo miles de millones de personas interactúan con los activos digitales en los próximos años.

Catherine Chen lidera nuestra estrategia institucional, trabajando con instituciones globales en un momento en que los activos digitales se entrelazan cada vez más con los mercados de capital tradicionales. Cuando Catherine conversa con fondos soberanos o firmas como Franklin Templeton, la discusión ya no gira en torno a si los activos digitales pertenecen al sistema financiero, sino a cómo se integrarán ambos mundos y dónde terminarán trazándose esos límites.

Estos puestos no existían hace diez años. Las mujeres que hoy los ocupan no están entrando a estructuras ya definidas; están ayudando a moldear en qué se convertirán esos roles. Uno de los ejemplos más claros es Yi He, cofundadora y co-CEO de Binance.

Yi no se incorporó a una institución con una cultura ya establecida; ayudó a construirla desde cero. Desde los primeros días de la compañía, desempeñó un papel central en la forma en que opera Binance y en quiénes tienen voz dentro de la organización. Esa influencia ha contribuido a crear una empresa que entiende el liderazgo y las oportunidades de manera distinta.

Cuando las mujeres participan en la construcción de empresas desde sus inicios, también influyen en la manera en que esas organizaciones evolucionan.

Esta dinámica ya se ha visto en distintas partes de Asia y Medio Oriente, donde la innovación fintech se aceleró rápidamente en mercados como Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. En estas regiones, muchas mujeres entraron temprano al sector de los activos digitales y asumieron roles influyentes antes de que las estructuras de la industria estuvieran completamente definidas.

De ahí surge una lección importante.

En mercados donde las criptomonedas aún se ven principalmente desde la perspectiva de la especulación, y no como infraestructura, especialmente en algunas partes de occidente, esa ventana de oportunidad comienza a cerrarse. La industria está madurando, las instituciones están entrando al espacio y las estructuras de liderazgo empiezan a definirse con mayor claridad.

La oportunidad de influir en los cimientos de este sistema no permanecerá abierta para siempre.

El ecosistema de activos digitales hoy es mucho más amplio que las plataformas de intercambio. Incluye ingenieros que desarrollan protocolos, economistas que diseñan sistemas de tokens, abogados y especialistas en políticas públicas que trabajan con reguladores, y operadores que crean los servicios que sostendrán una economía digital global.

La infraestructura financiera de la era de internet se está construyendo en tiempo real. Las decisiones que se tomen hoy sobre gobernanza, regulación y accesibilidad moldearán los mercados globales durante las próximas décadas.

Este momento abre una oportunidad poco común para influir en cómo evoluciona ese sistema antes de que sus estructuras se consoliden.

Si el sistema financiero del siglo XXI simplemente reproduce las dinámicas de poder del siglo XX, habremos desaprovechado una de las oportunidades más importantes que ha creado el cambio tecnológico.

Pero si este momento se aborda de forma consciente, la tecnología blockchain tiene el potencial de ampliar quiénes pueden participar en la construcción del futuro de las finanzas.

