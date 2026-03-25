Pensión para Personas con Discapacidad abre registro; fechas, requisitos y cómo solicitarla en marzo

El sistema de seguridad social en México inicia una nueva etapa de expansión con la apertura del registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Durante el periodo comprendido del 23 al 29 de marzo de 2026, los módulos de atención reciben a solicitantes que buscan acceder a este derecho constitucional.

De acuerdo con el análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre sistemas de protección social, este tipo de transferencias monetarias directas son esenciales para reducir las brechas de desigualdad y fomentar la autonomía de los sectores históricamente vulnerados. El programa otorga un monto de 3,300 pesos de forma bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los nuevos vales de rehabilitación buscan mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad permanente en México (Foto: Cuartoscuro)

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Calendario de atención y logística por apellido

Para garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones que comprometan la integridad de los asistentes, la atención se organiza bajo un esquema alfabético basado en la primera letra del apellido paterno.

Según los lineamientos de operación del programa, el horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas en los Centros de Atención Integración (CAI). De acuerdo con el portal especializado en políticas públicas Social Protection, la implementación de calendarios específicos mejora la eficiencia administrativa y reduce los tiempos de espera para personas con movilidad limitada.

El orden de registro establecido para esta semana de marzo es el siguiente:

Lunes 23 : Letras A, B, C.

: Letras A, B, C. Martes 24 : Letras D, E, F, G, H.

: Letras D, E, F, G, H. Miércoles 25 : Letras I, J, K, L, M.

: Letras I, J, K, L, M. Jueves 26 : Letras N, Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 27 : Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sábado 28 y Domingo 29: Todas las letras (para quienes no pudieron asistir en su día asignado).

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Requisitos documentales y criterios de cobertura

La incorporación al programa exige la presentación de documentación específica en original y copia para validar la identidad y la condición del solicitante.

Conforme a las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF, los interesados deben presentar:

identificación oficial vigente

acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Un elemento crítico en el proceso es el Certificado de Discapacidad, el cual debe ser emitido obligatoriamente por una institución pública de salud (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o Centros de Salud de la Secretaría de Salud).

La cobertura del programa es universal (de 0 a 64 años) en 24 estados de la República que han firmado el convenio de concurrencia

. En entidades como Jalisco, Nuevo León y Nuevo León (donde el convenio es parcial), la prioridad se otorga a menores de 29 años y personas en zonas de alta marginación. Si el solicitante no puede acudir personalmente, un auxiliar puede realizar el trámite presentando los mismos documentos y acreditando el parentesco.

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