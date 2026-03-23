Semana Santa 2026 en México: ¿cuándo cae y qué días serán feriados?

Semana Santa es uno de los momentos más importantes del calendario en México, donde la fe, la tradición y el descanso se entrelazan en una misma temporada.

Semana Santa 2026.Fotos: Mario Arturo Martínez

Para miles de personas, no solo representa una conmemoración religiosa, sino también una oportunidad para hacer una pausa, reconectar con la familia y salir de la rutina.

Lee también: Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para que comiencen las vacaciones?; esto dice la SEP

Durante estos días, las calles, iglesias y comunidades se llenan de vida con representaciones del Viacrucis, procesiones y celebraciones que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Semana Santa 2026 en México. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

Al mismo tiempo, la Semana Santa se convierte en un periodo ideal para viajar o descansar. Muchas familias optan por salir de la ciudad, visitar playas o recorrer Pueblos Mágicos, mientras que otras prefieren quedarse en casa y disfrutar de la tranquilidad.

Vacaciones de Semana Santa. Foto: Pixabay

¿Cuándo es Semana Santa 2026 México?

Semana Santa 2026 se llevará a cabo del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, iniciando con el Domingo de Ramos. Dentro de este periodo destacan fechas clave como el Jueves Santo, que se celebrará el 2 de abril, seguido del Viernes Santo el 3 de abril. Posteriormente llega el Sábado de Gloria el 4 de abril y finalmente el Domingo de Resurrección el 5 de abril.

¿Cuándo es Semana Santa 2026 México? Esto se sabe. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

¿Se labora en Semana Santa en México?

Aunque el Jueves Santo y el Viernes Santo son de los días más representativos, no están contemplados como descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que las empresas no tienen la obligación de otorgarlos como días libres, aunque muchas lo hacen por tradición o acuerdo interno.

Semana Santa 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En algunos sectores, como el bancario, es común que se suspendan operaciones en sucursales durante estas fechas, lo que impacta en ciertos servicios para los usuarios.

Lee también: Semana Santa 2026: Descubre las fechas clave de las celebraciones en el calendario litúrgico; checa aquí

Vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes

Para los alumnos de educación básica, Semana Santa vacaciones sí está garantizada dentro del calendario escolar. Este periodo comenzará el 30 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril, por lo que el regreso a clases está programado para el 13 de abril.

Vacaciones de Semana Santa 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Estas dos semanas completas permiten a estudiantes y familias planear viajes, participar en actividades religiosas o simplemente disfrutar de un descanso prolongado.

También te interesará:

Apoyo para Madres Trabajadoras 2026; ¿cuáles son los requisitos para unirse al programa?

Registro de líneas telefónicas: ¿cuándo es la fecha límite para dar de alta tu celular?; consulta aquí

Pensión Bienestar: ¿a qué letra le toca pago HOY, 23 de marzo?; consulta aquí

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv