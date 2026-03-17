Semana Santa 2026: Descubre las fechas clave de las celebraciones en el calendario litúrgico; checa aquí

A pocos días de la llegada de la Semana Santa, el periodo donde se rememora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, la cual es una de las conmemoraciones clave en la Iglesia Católica; te diremos cuales son los eventos dentro del calendario litúrgico que constituyen los fundamentos más importantes de la fe cristiana.

Cada año la conmemoración de la Pasión de Cristo reúne a millones de fieles en todo el mundo que participan colectivamente en ceremonias religiosas y reflexiones sobre espiritualidad que reafirman el compromiso con los principios del evangelio.

Asimismo, esta tradición adopta varias formas de expresión, ya que muchas familias también aprovechan el periodo vacacional para tomarse un descanso de las actividades cotidianas y compartir tiempo de calidad.

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Semana Santa 2026. Foto: Archivo - El Universal

Fechas clave de Semana Santa 2026

Este 2026, la Semana Santa se celebrará entre el 29 de marzo, y el 5 de abril, asimismo las celebraciones religiosas más importantes se desarrollarán en las siguientes fechas:

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo : 2 de abril

: 2 de abril Viernes Santo : 3 de abril

: 3 de abril Sábado de Gloria : 4 de abril

: 4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Qué días de Semana Santa no se come carne?

Una de las tradiciones más arraigadas entre la comunidad católica durante la Semana Santa, es la abstinencia de carnes rojas como un sacrificio voluntario ante el sufrimiento de Jesucristo en la cruz.

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, los fieles deben abstenerse de consumir carne durante el Viernes Santo, que este 2026 será el 3 de abril. Este día, junto con el Miércoles de Ceniza, está dedicado al ayuno y la abstinencia.

La carne roja está en el centro de discusiones globales sobre salud, sostenibilidad y cultura alimentaria. Foto: Freepik

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