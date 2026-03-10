Ring Royale: ¿Cuándo y dónde ver la transmisión del torneo de boxeo regio?; consulta aquí

Los eventos que fusionan el mundo del deporte con el entretenimiento digital están a punto de iniciar su temporada 2026 con Ring Royale, el torneo de box amateur organizado por Poncho de Nigris, que presentará combates entre celebridades, creadores de contenido y figuras conocidas en redes sociales.

Entre las personalidades que encabezan la cartelera del evento que se llevará a cabo en la Arena Monterrey se encuentran Alfredo Adame, Carlos Trejo, Aldo de Nigris, Nicola Porcella, Abelito, Bull Terrier, Karely Ruiz, Marcela Mistral y muchos más. Asimismo, habrá show musical por parte de Luis R. Conriquez y Elaine Haro será la encargada de cantar el Himno Nacional.

Por ello, a pocos días del evento que promete dar mucho de qué hablar en redes sociales, te daremos todos los detalles de la transmisión.

El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale

¿Cuándo y dónde ver la transmisión de Ring Royale?

El torneo que será epicentro de mucha polémica, se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo por medio de las plataformas oficiales de Ring Royale como YouTube, Twitch y TikTok.

La transmisión dará inició a partir de las 4:30 de la tarde con la alfombra dorada, donde desfilarán los protagonistas de la noche, quienes darán sus primeras impresiones del evento, así como los invitados de lujo.

Cabe destacar que un día antes, el sábado 14 de marzo, se transmitirá la ceremonia de pesaje donde se revelarán los últimos detalles previos de cada uno de los combates.

Recuerden que el pesaje y careo es el sábado 7 pm transmisión en el canal de YouTube de Ring Royale. El domingo el gran evento que todos están esperando a las 4:30 comienza la alfombra dorada en todas las plataformas. 5 días 🥊👑🔥 pic.twitter.com/f63VNBqqZO — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 10, 2026

¿Cuánto cuestan los boletos para Ring Royale en la Arena Monterrey?

Aún se pueden comprar los boletos para asistir al evento a través de Superboletos, con precios que varían según la zona:

VIP : $4,563

: $4,563 Ring Side : $4,197

: $4,197 Diamante : $3,703

: $3,703 Retráctil Oro : $2,636

: $2,636 Doritos, Osel, Coke Studio, McCormick, Barrera Platino : $1,883

: $1,883 Megacable, Plus Ultra, Banco Azteca, Barrera Oro : $1,569

: $1,569 Bar & Grill Oro y Platino : $1,381

: $1,381 Butaca Oro, Butaca Platino, Super Palco : $1,067

: $1,067 Luneta Platino, Luneta Oro, Discapacitados : $565

: $565 Preferente platino y oro: $729

Balcón: $377

Precios de boletos para Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey. Foto: Captura de pantalla

