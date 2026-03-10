La historia de abandono y rechazo del mono “Punch” conmovió a todo el mundo, tras hacerse viral los videos donde es golpeado por varios miembros de su manada en el Zoológico de Ichikawa en Japón.

“Punch” pasa los días junto a un peluche de apego emocional en forma de chimpancé, que le brindó el personal del zoológico para sentirse acompañado, sin embargo, las agresiones continúan; así lo hizo saber la influencer mexicana Tammy Parra, quien acaba de visitar al macaco.

Punch, el mono bebé viral que carga con su peluche de apoyo emocional. Foto: AFP

Influencer Tammy Parra visita al mono “Punch” y su reacción se viraliza

Por medio de redes sociales, la creadora de contenido compartió su reacción al visitar a “Punch”, donde hizo un desolador hallazgo, al comprobar que el pequeño mono continúa sufriendo el rechazo de sus compañeros.

"Fui a visitar a Punch y salí llorando", se lee en la descripción del video que rápidamente se hizo viral, donde parecía que “Punch” había encontrado un nuevo amigo, pues se encontraba abrazando a otro mono en la cima de una colina; sin embargo, cuando el pequeño le dio la espalda, su compañero aprovechó para empujarlo al vacío.

"Qué traicionero, pero algunas amistades son así", exclamó Tammy durante el video. El grito de sorpresa por parte de los visitantes quedó grabado, pues nadie se esperaba que empujaran a “Punch” en ese momento, afortunadamente, el instinto por trepar de la especie, ayudó a que aterrizara perfectamente y continuara jugando en otra parte.

"Yo tenía un amigo que era así"

"Fue como en El Rey León"

"Nadie se lo esperaba"

"Por que lo exponen a que sufra"

"Me dio ternura y luego risa"

"Ya que rescaten a Punch"

Fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video.

