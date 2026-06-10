Así será el servicio especial de estacionamiento y traslado que te llevará al Estadio

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Conoce el servicio especial de salida para llegar al Estadio

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Paga el servicio especial con tu Tarjeta MI

Tarjeta MI

Compra tu tarjeta física únicamente con efectivo en los puntos de salida de los servicios Park & Ride y Ride.

Si ya cuentas con tu tarjeta física o digital, recarga en la AppCDMX o Mercado Pago.

Muévete en taxi o en servicio de App. Estos son los puntos donde podrás llegar y salir sin complicaciones.