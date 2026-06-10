Así será el servicio especial de estacionamiento y traslado que te llevará al Estadio
Conoce el servicio especial de salida para llegar al Estadio
Paga el servicio especial con tu Tarjeta MI
Tarjeta MI
Compra tu tarjeta física únicamente con efectivo en los puntos de salida de los servicios Park & Ride y Ride.
Si ya cuentas con tu tarjeta física o digital, recarga en la AppCDMX o Mercado Pago.
Muévete en taxi o en servicio de App. Estos son los puntos donde podrás llegar y salir sin complicaciones.
|1. Viaducto Tlalpan y Acoxpa
|2. Renato Leduc y Anillo Periférico
|3. Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa
|4. Blvd. Gran Sur y Av. Del Imán
|5. Acoxpa y División del Norte