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Hermosillo, Sonora. - Tras casi cuatro semanas de paro laboral, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) aprobó este miércoles 10 de junio el levantamiento de la huelga que mantenía suspendidas las actividades en la máxima casa de estudios de la entidad desde el pasado 14 de mayo.
La decisión fue avalada mediante votación realizada en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, donde 952 académicos se pronunciaron a favor de concluir el movimiento, mientras que 551 votaron por mantenerlo y cuatro sufragios fueron anulados. Con ello, el 67% de los participantes respaldó el acuerdo alcanzado con la administración universitaria.
El fin de la huelga pone término al conflicto laboral que afectó a más de 40 mil estudiantes con suspensión de clases, retrasos académicos, incertidumbre en evaluaciones y diversos trámites administrativos.
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El secretario general del Staus, Cuauhtémoc Nieblas Cota, calificó la movilización como una “lucha de resistencia” y afirmó que los acuerdos obtenidos representan un precedente en la defensa de los derechos laborales de los docentes universitarios.
“Fueron momentos difíciles. Un movimiento de huelga no es fácil para las familias de nosotros los docentes ni para las familias de todos los sonorenses. Sin embargo, estas huelgas son de resistencia y obedecen a una lucha justa debido al rezago salarial”, señaló.
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El dirigente informó que, una vez formalizados los efectos legales del acuerdo con la administración central, se procederá a la entrega de las instalaciones universitarias.
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Aunque el conflicto académico llega a su fin, aún está pendiente la definición del calendario para la recuperación de clases y actividades, tema que deberá analizarse entre las autoridades universitarias y la representación sindical.
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Nieblas Cota también exhortó a la rectoría a atender con mayor anticipación los procesos de revisión salarial y contractual para evitar que futuras negociaciones lleguen nuevamente al estallamiento de una huelga.
La Universidad de Sonora enfrentó este año dos conflictos sindicales consecutivos. Previamente, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad de Sonora (Steus) mantuvo paralizadas las actividades durante 19 días, antes de que las labores fueran reanudadas el 7 de mayo.
Con la votación de hoy, la institución se encamina a la normalización de sus actividades académicas y administrativas, mientras miles de estudiantes permanecen a la espera de que se anuncie oficialmente la fecha de regreso a clases y las estrategias para recuperar las semanas perdidas.
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dmrr/cr
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