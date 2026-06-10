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El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que este año Michoacán alcanzará una recaudación histórica cercana a los 10 mil millones de pesos en ingresos propios, recursos que, afirmó, serán reinvertidos en obras de infraestructura en beneficio de la población.
El mandatario destacó que esta cifra representa un contraste significativo con la situación financiera que recibió al inicio de su administración. Recordó que en 2021 el estado recaudaba alrededor de 3 mil 200 millones de pesos, por lo que el incremento refleja, dijo, tanto la confianza de los contribuyentes como una administración más eficiente de los recursos públicos.
Ramírez Bedolla atribuyó este crecimiento a la implementación de la plataforma de Gobierno Digital, herramienta que ha permitido simplificar trámites y facilitar el pago de impuestos y derechos mediante procesos más ágiles, transparentes y con menos carga burocrática.
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"Hoy el dinero de las y los michoacanos se administra con honestidad y regresa a ellos en obras que cambian vidas. Alcanzamos una estabilidad financiera que nos permite construir el Michoacán del futuro", sostuvo.
El gobernador explicó que la solidez de las finanzas estatales ha permitido poner en marcha un amplio programa de infraestructura orientado a mejorar la movilidad y detonar el desarrollo económico regional. Entre las obras mencionó la construcción de los teleféricos de Uruapan y Morelia, el sistema de transporte Morebús, los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, así como diversos distribuidores viales en la capital del estado.
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En ese sentido, reiteró que la meta para 2026 es consolidar una recaudación sin precedentes y garantizar que esos recursos regresen de manera directa a la ciudadanía a través de proyectos de infraestructura pública.
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