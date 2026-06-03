El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para pedir al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que no promulgue la reforma que prohíbe a candidaturas independientes coordinarse entre sí, compartir propaganda, imagen, colores o presentarse a la ciudadanía como un proyecto en común.

En un video publicado en redes sociales, el legislador de Movimiento Ciudadano denunció que esa reforma está diseñada claramente para frenar al Movimiento del Sombrero y frenar las aspiraciones de Grecia Quiroz de cara a las elecciones de 2027.

“Por eso presenté un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar respetuosamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a que, antes de promulgar la reforma, ejerza su voluntad de hacer observaciones y la devuelva al Congreso del estado, porque vulnera el derecho de asociación y el derecho a ser votado, que reconocen nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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“El mundo al revés. Los partidos pueden coligarse y compartir emblemas sin restricción alguna, y a los ciudadanos independientes les prohíben hasta organizarse”, acusó.

Luis Donaldo Colosio advirtió que las leyes no pueden usarse para evitar que un movimiento legítimo crezca, buscando proteger los intereses de los partidos por encima de la gente.

“No podemos dejar pasar ese atropello. Si permitimos eso, el único avance que frenaremos es el de la democracia y la libertad”, concluyó.

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