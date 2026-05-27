“Hoy, nuevamente, los partidos le dan un elemento más a la ciudadanía para que los sigan aborreciendo”, afirmó la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, luego de que el Congreso de Michoacán aprobó con 34 votos a favor la reforma electoral que aplicará para el proceso 2026-2027, pese a las protestas que encabezó el Movimiento Independiente del Sombrero afuera y dentro del recinto legislativo en Morelia.

La reforma aprobada por el Congreso estatal prohíbe que candidaturas independientes se asocien, coordinen entre sí o utilicen símbolos, colores, emblemas o mensajes que puedan hacer pensar al electorado que forman parte de una misma plataforma política.

Durante la sesión extraordinaria, Grecia Quiroz acusó que esos cambios buscan limitar el crecimiento del Movimiento ciudadano ligado al legado de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz acusa exclusión y falta de apertura

Quiroz encabezó una manifestación afuera del Congreso local, donde insistió en que la protesta sería pacífica y denunció que inicialmente, le impidieron el acceso al recinto legislativo.

“Se supone que es la casa del pueblo de Michoacán. Hoy nos reiteran una vez más que no es así”, declaró al señalar que solamente podían ingresar quienes respaldaban la reforma.

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Durante su mensaje, la alcaldesa aseguró que el movimiento no pretendía ingresar de forma violenta ni tomar la tribuna, sino expresar su inconformidad por las modificaciones electorales.

“Lo único que nosotros venimos a manifestar es nuestra inconformidad de la reforma electoral que quieren votar en este día”, afirmó.

“Le dan un elemento más para que los aborrezcan”: Grecia Quiroz; Congreso de Michoacán avala cambios a candidaturas independientes. Foto: Especial.

Quiroz sostuvo que las nuevas reglas buscan impedir que candidaturas independientes puedan organizarse colectivamente y mantener una identidad común.

“Quieren que los candidatos independientes caminen solos, quieren que los candidatos independientes no tengan apoyo”, expresó, al cuestionar que los partidos políticos sí puedan compartir estructuras, mensajes y símbolos.

También señaló que, aunque respaldaba algunos puntos de la reforma, como impedir candidaturas de deudores alimentarios o anular elecciones en casos de intervención del crimen organizado, las restricciones a independientes fueron incluidas, dijo, para afectar directamente al movimiento que representa.

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“Tienen miedo de que la gente ya despertó”

“Le dan un elemento más para que los aborrezcan”: Grecia Quiroz; Congreso de Michoacán avala cambios a candidaturas independientes. Foto: Especial.

Quiroz García relacionó directamente la reforma con el crecimiento político del Movimiento Independiente del Sombrero en Michoacán.

“Saben el poder ciudadano que hay hoy en Michoacán y tienen miedo de que la gente ya despertó”, declaró.

La alcaldesa afirmó que las modificaciones electorales buscan frenar el avance de un movimiento ciudadano que, aseguró, ha ganado fuerza en distintos municipios del estado tras el asesinato de Carlos Manzo. “Creyeron que quitándole la vida a Carlos esto se iba a acabar”, expresó al insistir en que la organización continúa vigente y fortalecida.

Durante su mensaje, Quiroz también envió un posicionamiento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió fijar postura sobre la reforma aprobada en Michoacán. “Usted me dijo de manera personal que nos iba a apoyar”, declaró, al cuestionar que diputados de Morena respaldaran cambios que, según afirmó, limitan la participación de candidaturas independientes.

Además, advirtió que la ciudadanía deberá observar qué diputados votaron a favor de la reforma, porque serán los mismos que regresarán a pedir el voto en las próximas elecciones. Con ello, buscó convertir la aprobación de la reforma en un costo político rumbo a 2027.

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Logran ingresar al Congreso durante la sesión

Aunque inicialmente les cerraron las puertas del Congreso, horas más tarde el diputado Carlos Bautista Tafolla logró abrir la puerta del Congreso y subir a tribuna.

“Le dan un elemento más para que los aborrezcan”: Grecia Quiroz; Congreso de Michoacán avala cambios a candidaturas independientes. Foto: Especial.

Quiroz García reiteró que el movimiento continuará activo pese a las restricciones aprobadas y adelantó que analizarán acciones jurídicas y legales contra la reforma electoral. “Tope donde tope vamos a luchar”, declaró.

Quiroz insistió en que las modificaciones aprobadas buscan eliminar elementos que identifican al movimiento, como sus símbolos y formas de organización colectiva. Sin embargo, aseguró que la identidad del grupo no depende únicamente de emblemas visibles. “Aunque no lo traigamos puesto literalmente, lo traemos aquí en el corazón, en la mente y en las acciones que hacemos todos los días”, expresó frente a simpatizantes que coreaban “Ni un paso atrás” e “Independiente”.

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“No hubo voluntad de los diputados”

Tras concretarse la votación, Grecia Quiroz aseguró que no existió disposición de los legisladores para modificar los puntos cuestionados por el movimiento. “No hubo voluntad de los diputados locales”, afirmó al salir del Congreso.

La alcaldesa acusó que, aunque finalmente les permitieron entrar al recinto, existieron intentos de controlar la protesta pese a que, insistió, se desarrolló de manera pacífica. “Este movimiento se rige con respeto, con honestidad”, señaló.

Quiroz advirtió que la aprobación de la reforma quedará marcada rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que los diputados limitaron la participación ciudadana y la posibilidad de que candidaturas independientes construyan una identidad común. “Hoy la historia de Michoacán les cobrará la factura”, declaró.

En su mensaje final, aseguró que el Movimiento Independiente del Sombrero continuará activo pese a las nuevas disposiciones electorales. “No se acaba el movimiento. El movimiento sigue fuerte”, concluyó.

dmrr/cr