Culiacán, Sin.- Dentro de maletas de viaje abandonadas frente a una cancha deportiva de futbol, de la colonia Estela Ortiz de Toledo, fueron localizados los cuerpos de dos personas del sexo masculino, decapitados y desmembrados, a los que les colocaron una cartulina con un mensaje de intimidación.

Este nuevo hallazgo, se produjo un día después, de que en las gradas de un campo de futbol de pasto sintético, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, fueron abandonados los cuerpos de dos jóvenes con huellas de tortura y disparos de armas de fuego.

La mañana de este miércoles, llamadas anónimas a las líneas de emergencia alertaron a los cuerpos de seguridad sobre dos maletas de viaje abandonadas, con manchas de sangre, en la esquina de la avenida Rubén Martín, frente a unas canchas deportivas de futbol de pasto sintético, en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en la capital del estado.

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Según los escasos datos que se conocen, a las victimas les cortaron las cabezas y los mutilaron, uno de ellos era de complexión gruesa, por lo que los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense para su identificación.

En relación al primer caso, la Fiscalía General del Estado abrió una investigaciones para identificar los cuerpos de dos jóvenes que con huellas de tortura y disparos, a los que les colocaron cartulinas con mensajes, fueron abandonados, cerca de las gradas del campo de futbol de pasto sintético en la sindicatura de Tepuche.

Deportistas que descubrieron los cuerpos colocados recostados, notificaron a la policía municipal, estatal y al ejército, los cuales al llegar resguardaron la escena, al verificar que ambos no presentaban signos vitales.

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Pese a que la cancha deportiva se ubica en una zona céntrica de la sindicatura de Tepuche, al extremo norte de la capital del estado, no se tienen datos de posibles testigos que hayan presenciado cuando los cuerpos de las dos víctimas del sexo masculino fueron colocados en ese lugar.

Según los datos que se dieron a conocer, se trata de dos personas jóvenes, de complexión delgada, los cuales portaban pantalones de color negro, con diseño táctico y playeras de manga larga del mismo color, ninguno portaba identificación.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que recopilaron datos y evidencias en el sitio, no localizaron indicios de casquillos percutidos de armas de fuego, lo que hace presumir que estos fueron torturados y asesinados en un lugar distinto.

LL