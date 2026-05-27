En una versión extendida del video que Paco de la O compartió en redes, el actor aparece hablándole a la fotografía de su padre fallecido y, entre lágrimas, expresa que, de seguir con vida, estaría decepcionado de él, debido a la situación a la que se enfrenta.

Este martes, 26 de mayo, el actor publicó un video que causó desconcierto; en él, aparecía escuchando un canal de YouTube donde se filtraron una serie de audios en los que arremetía contras dos de sus exparejas, Gaby Platas y Malú Carreras.

Tras escuchar lo que se decía de él, Paco rompe en llanto y como indicador de ira, laza su teléfono lejos de él.

Lee también Paco de la O y el video donde reacciona a las acusaciones de dos de sus exparejas

Esa misma noche, De la O compartió una nueva versión del video, en donde se muestra reflexivo mientras se dirige a una fotografía de su padre, don Francisco de la O.

"Ay papá, ay papi... me has hecho mucha falta, papá. Un ching* de falta", dice entre lágrimas.

"Así es, pa', todo está bien", expresa, e instantes después, vuelve a sollozar: "Mejor que no estés, porque no estarías orgulloso. No estarías orgulloso de mí".

Una de las partes más desconcertantes es cuando se acerca a un cofre que irradia luz y, sorprendido por lo que parece ver, se acerca y termina metiéndose en el objeto, momento en el que concluye el video.

En un video previo a los mencionados, Paco reconoce que los audios filtrados son reales y que alguien de su círculo cercano fue quien lo había grabando sin su consentimiento, para después traicionarlo, pues afirma que se encontraba en el interior de su casa, cuando se expresó de esa manera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Lee también Infidelidad, violencia y drogas vivió Gaby Platas con Francisco de la O

melc