Paco de la O publicó un video que está causando preocupación, el que no queda muy claro si se trata de una representación actuada, sobre su reacción cuando los audios en donde habla de sus exparejas fueron filtrados, o si se grabó mientras actuaba de forma natural, sin embargo, la ambivalencia de su estado de ánimo, que pasa del llanto a una ira desmesurada está llamando la atención.

En las últimas semanas han circulado, en redes sociales, audios en que se escucha al actor expresarse mal de dos de sus exparejas, Gaby Platas, con quien estuvo casado por nueve años, y Malu Carreras, que ha denunciado a de la O por presunta violencia física y agresiones.

A raíz de la exhibición de los audios, Paco reconoció que eran reales y que, aparentemente, habría sido grababado mientras hablaba en el interior de su csa, por alguien que buscaba traicionarlo.

Lee también Paco de la O canta música jarocha

"Los audios que están circulando son ciertos, a la ching*da, vamos a sincerarnos aquí, ¿quieren información?, pídanmela a mí, el único problema es que, desafortunadamente, cuando uno confía, deja de prestar atención, esos audios se hicieron aquí, en mi casa, en mi círculo íntimo, con personas en las que confíe, ¿por qué?, porque soy confiado", argumentó en un video previo.

Y ayer, lunes 25 de mayo, recurrió nuevamente a su cuenta de Instagram, esta vez para subir un video donde aparece reaccionando a los audios y otros trascendidos que Javier Ceriani, comunicador en YouTube, ha hecho sobre su vida privada.

En él se escucha la voz del comunicador argentino dando a conocer una noticia acerca de él y, posteriormente, de la O reacciona con temor y, sólo unos instantes después, avienta su celular con fuerza, mientras que murmura algunas groserías.

Lee también Paco de la O se pone en modo espiritual

Más adelante, indica que no entiende el motivo de la situación y se refiere a sus exparejas como "la primera" y "la segunda", lo que podría asociarse a que se expresa así, conforme a la época que cada una de ellas formaron parte de su vida, con Gaby estuvo desde el 2009, hasta el 2018, y con Malu del 2019 al 2025.

"P*ta madre, no mam*s, carajo..., ¿cuántos put*s años haciendo esto?, yo ya me quería ir, ya no quería estar aquí, ya me iba, no mam*n, de verdad, ¿qué necesidad?, yo no quiero esto, es el pinch* problema, es que, de verdad, no entiendo ¿cuál es el sentido de todo esto?, yo ya me quería ir y ¿qué pedo?, sale la primera, diciendo lo mismo que la segunda y la segunda lastimándome con una falta total de agradecimiento, una falta total empatía", dijo mientras el volumen de su voz incrementaba cada vez más.

El actor desactivó los comentarios del post y, en otro video, publicado poco después, describió las acusaiones a las que se enfrenta como "falsas imputaciones", "absurdas" y "sin sentido".

Lee también Gaby Platas recibió, hace sólo unos días, mensajes románticos de Paco de la O; procederá legalmente si el actor insiste

Y, aunque el actor está abordando la situación de forma pública y frontal, en "Venga la alegría", uno de los programas que etiquetó en el post, sugieren que de la O podría atrevesar una crisis emocional que lo impulsa a actuar de la forma tan desconcertante como lo hace.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc