Luego de que la actriz Malu Carreras denunciara que fue víctima de violencia física y psicológica por parte del actor Paco de la O, y que incluso tiene medidas de protección, la actriz Gaby Platas, expareja del actor, compartió que ella vivió un infierno junto a De la O, quien la amenazó con matarla si lo dejaba.

Malu Carrera, quien dijo a "Ventaneando" que se encuentra en el camino de hacer una denuncia formal en contra de Paco de la O, compartió hace unos días en un video, que estuvo de pareja con el actor siete años, vivieron juntos poco más de dos y que desde hace siete meses están separados.

Asegura que vivió situaciones de violencia física y psicoemocional que la orillaron a acudir con las autoridades, y a través de redes intenta visibilizar de forma responsable la violencia que viven muchas mujeres en silencio.

Aunque por el momento dijo que no pueda dar más detalles de lo que vivió junto a su hijo, adelantó que su equipo legal pronto va a convocar a una rueda de prensa.

Gaby Platas y Paco de la O estuvieron juntos alrededor de una década Foto:Archivo.

¿Quién es el actor Paco de la O?

A sus 60 años, Paco de la O suma varios proyectos artísticos, pero no una familia, algo que le duele profundamente, así lo compartió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, a quien le dijo que aunque lo intentó con sus diferentes parejas, "no supo hacerlo".

El actor se ha desarrollado en televisión, cine, teatro y música, tras concluir sus estudios básicos se formó como guitarrista en el Conservatorio de Música y posteriormente decidió orientar su vocación hacia la actuación, por lo que ingresó a la Universidad Veracruzana.

Antes de consolidarse como actor, participó en campañas publicitarias y trabajó como modelo. Su debut profesional en el teatro se dio con la obra "Herejía", experiencia que le abrió paso a nuevas oportunidades escénicas, entre ellas su participación en "La estrella", donde compartió escenario con Angélica Vale.

Su incursión en la televisión ocurrió en 1989, cuando tuvo una aparición especial en la miniserie "Tres generaciones", producción en la que actuó junto a Carmen Montejo, Angélica María y Sasha Sokol; en este proyecto comenzó a ser acreditado con el nombre artístico de “Paco de la O”.

Durante la década de los años noventa formó parte de diversas producciones cinematográficas como "El bulto", "Extraños caminos" y "Bienvenido-Welcome", no obstante, el reconocimiento a gran escala llegó en 1999 con la telenovela "La vida en el espejo", de TV Azteca, donde compartió créditos con figuras de la talla de Gonzalo Vega y Rebecca Jones, interpretando al joven amante del personaje de esta última.

Instagram pacodelaofe

En el 2000 volvió a sobresalir en la telenovela "Todo por amor", alternando con actores consagrados como Angélica Aragón y Fernando Luján. A lo largo de la década de los 2000 mantuvo una presencia constante en la televisión con participaciones en producciones como "Amores, querer con alevosía", "Por ti" y "Lo que es el amor", entre otras.

Paralelamente, en el año 2000 debutó como conductor en el programa infantil "Chiquitos pero picosos", dos años más tarde asumió la conducción del programa matutino "Cada mañana" en TV Azteca, acompañado por Luz Blanchet y la actriz Betty Monroe. De manera simultánea, continuó su labor teatral en montajes como "Aventurera", "Yo odio a Hamlet" y "Todos tenemos problemas sexuales", esta última junto a la reconocida actriz Susana Alexander.

Con la modelo Ana Laura Sánchez tiene una hija; su separación con ella fue en medio de la polémica por versiones de infidelidad con Gaby Platas, con quien duró nueve años, en esa relación, la actriz ha dicho que vivió infidelidad, violencia y situaciones con drogas.

