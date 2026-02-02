Gaby Platas habla de los mensajes que Paco de la O, su expareja, le envió hace sólo unos días, los cuales afirma connotaban una intención romántica y, aunque su novio actual habría contestado al actor, pidiéndole que se detuviera, continuó recibiendo mensajes, por lo que la actriz asegura que, de seguir así, procederá legalmente.

En entrevista con "Ventaneando", la actriz mostró su apoyo y solidaridad de Malú Carreras, la expareja (más reciente) de Paco de la O, quien acaba de denunciar al actor por violencia doméstica, ya que ella atravesó la misma situación años atrás.

"No me sorprende porque yo pasé por ahí también; me admira ella, no tengo el gusto de conocerla, me admira su valentía, de hacer lo que está haciendo y de decir lo que dijo porque es muy difícil hacerlo", expresó.

Platas indicó que, sólo unos días después de que Carreras hablara públicamente, ella recibió mensajes de de la O, en los que expresaba que la extrañaba.

"Hace unos días me escribió, yo lo tengo bloqueado de todo, y me escribió de un teléfono desconocido, hace muy pocos días, luego me enteró que sucede esto con Malú y, ahora que veo las fechas, fue poco días después que este señor me estuvo escribiendo, me decía cosas de amor y shalala, imagínate hacerle eso a otra mujer y, a los pocos días, decirle eso a una persona que amenazaste de muerte".

Su pareja actual, Francisco Lorenzo, fue quien contestó a los mensajes, exhortado al actor a detenerse, sin embargo, Gaby confirma que él siguió insistiendo, motivo por el que está considerando denunciarlo legalmente.

"Pero lo más bizarro fue que después de que mi pareja le contestó, este siguió mandando mensajes, entonces lo bloqueé, por supuesto y, la verdad es que, ahora sí, si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar, o lo que sea, o sigue en su fantasía de hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente, sí voy a poner una denuncia".

Fue así que lamentó no haberlo denunciado en su momento, pues piensa que, quizá, de haberlo hecho, Malú no habría atravesado la situación que tuvo que pasar, pues antes, pensaba que lo que vivió junto con el actor había sido sólo un caso aislado.

"No (tengo miedo), cuando esto pasó sí tuve muchísimo miedo, porque luego se preguntan si me golpeó o no me golpeó, sí, sí lo hizo, hubo amenazas de muerte, ya pasaron ocho años de esto, y ya estoy muy protegida, muy blindada por todos lados, hoy no tengo miedo; en su momento, no puse ninguna denuncia ni restricción, hoy te puedo decir que me arrepiento, me llegado a cuestionar ´si yo hubiera hecho algún proceso legal, tal vez no había sucedido lo que acaba de pasar´", dijo.

Paco de la O y Gaby Platas en las 100 representaciones de "Los 39 escalones", obra en la que participaron en 2009. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Entre sus declaraciones, Gaby rememoró que, el término de su relación con el actor estuvo marcado por una llamada que recibió, momentos después de que de la O se fuera de la casa, por una fuerte discusión que habían sostenido, de una persona cercana a él, quien le advirtió que de la O estaba por arribar en su casa con fines de dañarla, por lo que le pedía que saliera del domicilio para salvaguardarse.

"Sí llegué a ir al hospital, él me dijo y me lo dijo con estas palabras ´esta relación se va a terminar el día que yo quiera, si tú me dejas antes, te voy a matar´, así como te lo digo y no era una idea descabella, sí era algo cumplible; el día que yo me fui, fue porque una persona cerca a él me habló y me dijo ´salte de tu casa ahorita este wey va a ir ahorita a tu casa a matarte´", contó.

Fue que, sorprendida y sin saber qué hacer, Platas contestó que no podía dejar su casa, ni a sus mascotas, pero la respuesta que obtuvo la hizo actuar con inmediatez.

"Le dije ´no me puedo salir ahorita de mi casa´ porque es mi casa, yo la estaba pagando, y me dijo ´ya no importa si tienes o no casa, si te mueres, no tienes casa´; agarré mis animales, los puse en un lugar seguro y me fui", dijo entre lágrimas.

"Desde antes de ese momento, sí pensé que la única forma de que yo salga de esta relación va a ser muerta, o sea me voy a tener que quedar aquí o morirme y, cuando recibí la llamada pensé ´quizá, llegó hasta aquí nada más´, pero dije ´prefiero morirme que seguir con esto, prefiero eso a tener que seguir aquí´", prosiguió.

