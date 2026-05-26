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A prácticamente dos semanas del Mundial de Futbol 2026, se han instalado tótems de color gris y morado con mapas e información turística en distintos puntos de la Zona Rosa.
Uno de estos tótems, ubicado sobre la calle de Génova, cuenta con un mapa de la zona rosa, en el que se indican qué fuentes y sitios turísticos quedan cerca del punto, a una distancia de cinco minutos caminando.
Además, se indica hacia qué dirección caminar para llegar a lugares como el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete, la Fuente de Cibeles y la Glorieta de Insurgentes.
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Estos tótems se alcanzan a distinguir desde varios metros de distancia, pues en la parte posterior cuentan con un logotipo de un ajolote morado que va a pie.
También cuentan con dos QR con los que se puede acceder a la guía turística “Xoli”, que habilitó la Secretaría de Turismo de la CDMX, y a la página oficial de la Ciudad de México para obtener más información de la capital.
En otros puntos de la Zona Rosa también se aprecian postes con señalética en la que se indican las estaciones del transporte público, como Metro y Metrobús cercanos, y otros espacios cercanos a los que se puede llegar a pie.
mahc/LL
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