A 16 días de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de obras de remodelación en la Zona Rosa, que incluyen la instalación y rehabilitación de 29 esculturas, intervención de luminarias, señalética nueva y la semipeatonalización de la calle Amberes.

“Estamos contentos y contentas de recuperar la Zona Rosa, un lugar emblemático, un corredor estratégico, un espacio de gran valor patrimonial, repleto de lugares, de edificios porfirianos o barrocos, en el que históricamente se encontraron generaciones de artistas, escritores, intelectuales, soñadores, que hicieron de estas calles un símbolo de libertad, de creatividad y de vida nocturna”, dijo.

Esta intervención contempló la rehabilitación y colocación de 29 esculturas en avenida Chapultepec, la calle Amberes y calle Génova; la intervención de 800 luminarias, además de la instalación de 24 luminarias colocadas en 12 puntos emblemáticos, en las que se transmitirán mensajes de género para sensibilizar “sobre el derecho a las mujeres a vivir sin miedo”, explicó la mandataria.

"Estamos contentos y contentas de recuperar la Zona Rosa, un lugar emblemático, un corredor estratégico, un espacio de gran valor patrimonial", mencionó la mandataria. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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También se intervinieron 35 esquinas de cruce peatonal y vehicular para mejorar la movilidad.

Zona Rosa tendrá un tranvía

Como parte de la intervención, se habilitará un tranvía turístico que recorrerá siete kilómetros de los lugares más emblemáticos de la Zona Rosa, además, se habilitará un módulo turístico en esta zona.

Aunque no se dieron más detalles sobre el proyecto, el tranvía turístico conectará espacios emblemáticos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Insurgentes, el Museo de Cera y el Mercado de Artesanías.

Como parte de la intervención, se habilitará un tranvía turístico que recorrerá siete kilómetros de los lugares más emblemáticos de la Zona Rosa. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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En entrevista posterior a la entrega de las obras, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque, precisó que la inversión para esta renovación fue de más de 100 millones de pesos.

A pesar de que las obras de renovación se entregaron poco después del mediodía de este martes, más tarde aún había personal trabajando en la pavimentación en un tramo de la calle de Génova.

vr