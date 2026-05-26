El legendario lateral izquierdo, recordado por tener una de las zurdas más potentes en la historia del futbol mundial, volvió a sorprender a los aficionados, aunque esta vez lejos de las canchas. Roberto Carlos, el mítico ‘Hombre Bala’, ha regresado al ojo público con una misión muy particular: poner a prueba y certificar al único equipo que posee unas piernas capaces de competir con su propio legado histórico.

Hablamos de KFC, cuyas emblemáticas piernas de pollo ya ostentan el título de las mejores del mercado por su tamaño, receta crujiente y la preferencia de los consumidores. Ante este fenómeno culinario, el exjugador brasileño ha decidido asumir un rol como "entrenador" y aval, actuando como la máxima autoridad para avalar la calidad de estas piezas de cara al verano que viene.

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Foto: Especial

Un legado que reconoce a otro gran legado

Durante décadas, Roberto Carlos fue reconocido mundialmente por la potencia de sus extremidades, capaces incluso de desafiar las leyes de la física, como ocurrió en el icónico gol de tiro libre que marcó contra Francia en 1997. A casi tres décadas de esa hazaña, el brasileño por fin encontró un estándar de calidad a su altura, admitiendo el cuidado, la dedicación y el sabor que hacen únicas a las piernas de la famosa cadena internacional.

Esta estrategia, que rápidamente comenzó a inundar las redes sociales, juega precisamente con el humor y la nostalgia deportiva, pero dejando en claro que el campeonato del sabor ya le pertenecía a la marca. Roberto Carlos opera como el ojo clínico que supervisa y valida que cada pieza ofrezca el alto rendimiento crujiente que sus fanáticos esperan.

Nostalgia, futbol y el veredicto definitivo

La reaparición de la estrella de la verdeamarela y merengue ha despertado la memoria de la época dorada del balompié. Sin embargo, en esta ocasión la conversación digital gira en torno a una conclusión indiscutible: las mejores piernas del mundo están fuera del césped, se preparan con una receta secreta y cuentan con el sello de aprobación del futbolista más exigente de la historia en la materia.