La creadora de contenido alemana Laura Viktoria Häritg falleció a los 30 años, luego de ser víctima de un lamentable accidente en bicicleta durante su luna de miel en Italia, donde había viajado junto a su esposo para celebrar su amor.

La mujer murió este domingo 12 de julio, tras permanecer 19 días en cuidados intensivos en un hospital en Alemania, debido a importantes lesiones y heridas, causadas luego de impactar de frente contra otra persona, mientras realizaba un descenso en bicicleta.

El accidente ocurrió el pasado 23 de junio de 2026, cerca del Paso de Sella, un puerto de alta montaña entre las provincias de Trentino y Tirol del sur de Italia. La mujer chocó contra el exesquiador Peter Runggaldier, de 57 años, quien representó a Italia en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994 y 1998.

Lee también: La Odisea: ¿quién es quién en la nueva adaptación del clásico poema de Homero?; descúbrelo aquí

La creadora de contenido alemana falleció tras sufrir un accidente en bicicleta. Foto: Instagram

"Laura se dirigió a sus amadas montañas al atardecer, montañas donde siempre brilla el sol, donde yace la nieve polvo más fina, donde le esperan las mejores rutas y donde hay una cabaña con todos sus bocadillos favoritos. Está allí ahora, esperándonos", escribió su familia en Instagram.

¿Quién era Laura Viktoria?

Con más de 57 mil seguidores en la plataforma de Instagram, Laura Viktoria Härtig era una influencer alemana de 30 años, que se dedicaba a compartir contenido sobre su pasión por la naturaleza, así como sus pasatiempos y actividades favoritas.

[Publicidad]

Laura publicaba a menudo fotografías y videos de sus experiencias en el montañismo, alpinismo, senderismo, esquí, escalada y todo tipo de expediciones al aire libre. "Simplemente me encanta estar al aire libre", se lee en su Instagram.

En mayo de 2026 Laura anunció su matrimonio con su pareja Tilman, compartiendo apenas unos días antes algunas fotografías de la boda. La ceremonia tuvo lugar en Los Dolomitas, en la cordillera de los Alpes orientales italianos.

Lee también: ¿Dónde ver en streaming “Demon Slayer: Castillo Infinito”?; esta es la fecha de estreno

[Publicidad]

La influencer se casó en mayo de 2026, celebraba su luna de miel durante el accidente. Foto: Instagram

Luego del accidente, la bicicleta de Laura quedó partida en dos, y ella salió disparada hacia el asfalto. El fuerte impactó le ocasionó heridas graves, por lo que fue auxiliada por un equipo médico, que lograron reanimarla en el lugar del accidente.

Más tarde, fue trasladada en helicóptero a un hospital en Bolzano en Tirol del Sur, junto al exatleta italiano, quien también resultó herido y se recupera de manera favorable. El exatleta también emitió un comunicado en redes sociales.

"Les pido que respeten mi momento de dolor y mi necesidad de privacidad. Mis pensamientos están con todas las personas involucradas y con sus familias", se lee en su pronunciamiento, explicando que no concederá entrevistas o dará declaraciones.

[Publicidad]

También te interesará:

¿Quién era Marie Claire González?; la influencer murió tras denunciar violencia de género

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

[Publicidad]

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm