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El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey.
Por ello, los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de New Jersey.
En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (+4 GMT), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento.
“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización.
La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido.
Un contratiempo para la selección española el día antes de la final, que no corre peligro ya que no se prevén tormentas el domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina.
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