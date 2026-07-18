Francia e Inglaterra disputarán el partido que nadie quiere jugar. Un duelo por el tercer puesto del Mundial de 2026 en el que deberán apartar por un momento la decepción de sus derrotas en semifinales y las ganas de vacaciones para despedir un torneo que sólo querían ganar.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Miami.

Universal Deportes 03:58 PM El mensaje de Kylian Mbappé a Didier Deschamps, quien dirige su último partido al frente de la selección de Francia. Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, publicó este sábado un emotivo mensaje dedicado a Didier Deschamps, quien dirige ante Inglaterra su último partido al frente de Les Bleus, tras 14 años en el banquillo.



Mensaje Kylian Mbappé a Didier Deschamps - Foto: @KMbappe en X

Universal Deportes 03:49 PM Se agregan cuatro minutos al primer tiempo.

Universal Deportes 03:48 PM ¡Cuarto gol de Inglaterra! ¡Gooooool! Francia 0, Inglaterra 4. Bukayo Saka (Inglaterra) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Eberechi Eze después de un pase en profundidad.



Universal Deportes 03:38 PM ¡Tercel gol de Inglaterra! ¡Gooooool! Francia 0, Inglaterra 3. Bukayo Saka (Inglaterra) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el centro de la portería. Asistencia de Marcus Rashford tras un contraataque.



Universal Deportes 03:35 PM ¡Cerca para Mbappé! Remate parado. Kylian Mbappé (Francia) remate con la derecha desde el centro del área.

Universal Deportes 03:28 PM Termina la pausa de hidratación.

Universal Deportes 03:23 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 03:20 PM ¡Segundo gol de Inglaterra! ¡Gooooool! Francia 0, Inglaterra 2. Ezri Konsa (Inglaterra) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Declan Rice con un centro al área tras un saque de esquina.



Universal Deportes 03:13 PM ¡No contó el que pudo ser el segundo gol de Inglaterra! Fuera de juego, Inglaterra. Morgan Rogers intentó un pase en profundidad pero Bukayo Saka estaba en posición de fuera de juego.

Universal Deportes 03:10 PM ¡Remate rechazado! Remate rechazado de Kylian Mbappé (Francia) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Adrien Rabiot.

Universal Deportes 03:03 PM ¡Gol de Inglaterra! ¡Gooooool! Francia 0, Inglaterra 1. Declan Rice (Inglaterra) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería.

Universal Deportes 03:01 PM Rueda el balón en el Mundial de 2026.

Universal Deportes 02:57 PM Inicia la ceremonia protocolaria en el Estadio Miami.

Universal Deportes 02:47 PM Ambas selecciones ya se encuentran en el Estadio Miami para calentar previo al partido.

Universal Deportes 02:26 PM Alineación de Inglaterra para disputar su último partido en el Mundial de 2026.

Alineación de Inglaterra para enfrentar a Francia - Foto: @England en X

Universal Deportes 02:13 PM Alineación de Francia para disputar su último partido en el Mundial de 2026.

Alineación de Francia para el partido por el tercer lugar del Mundial de 2026 - Foto: @equipedefrance en X

Universal Deportes 02:11 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? 15:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal del pase mundialista de ViX.

Francia vs Inglaterra | Las acciones más destacadas del partido

¿Cómo llegarán Francia e Inglaterra al partido por el tercer lugar en el Mundial de 2026?

Una tarea difícil espera a ambos cuerpos técnicos que se quedaron en el camino en Semis. ¿Cómo motivar a unos jugadores que el martes y el miércoles creían firmemente que estarían en la final de Nueva Jersey?

Inglaterra la tocó con la punta de los dedos. Ganaba 1-0 contra Argentina en el minuto 85, antes de que Enzo Fernández y Lautaro Martínez voltearan el resultado en los últimos compases y citaran a la Albiceleste con España este domingo en la gran final de la Copa del Mundo.

Un enésimo milagro argentino y otra decepción para los Tres Leones, que no levantan un trofeo mayor desde su primer y único título mundial en 1966.

En rueda de prensa, el seleccionador Thomas Tuchel, muy criticado en Inglaterra por su planteamiento ultradefensivo después del 1-0, resumió el ánimo de los protagonistas antes del sábado: “Ninguno de estos jugadores, ninguno de los jugadores franceses, quiere jugar en este partido”.

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“No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta”, dijo el técnico, previo al choque contra los ingleses.

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Harry Kane en lamento, durante el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Didier Deschamps también tendrá que encontrar el mensaje para movilizar a sus tropas.

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“No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta”, dijo el técnico, previo al choque contra los ingleses.

“Hay una responsabilidad respecto a millones de franceses que nos apoyan, que han vibrado de emoción y que también han sufrido decepciones”, añadió en la víspera de su último partido al frente de Francia, con la que ganó un Mundial como jugador en 1998 y otro como técnico en 2018.

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