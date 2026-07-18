La euforia mundialista está a punto de llegar a fin, sin embargo, el resultado del torneo mantiene a la expectativa a miles de aficionados de todo el mundo, donde muchos animales se hicieron virales por hacer dinámicas de “oráculo” y compartir sus predicciones en los partidos más importantes del torneo.

Al igual que el mono “Punch”, durante el 2024 una bebé hipopótamo de origen asiático llamada “Moo Deng”, colocó los ojos del mundo en el zoológico de Khao Kheow en Tailandia para ver crecer a la cría de hipopótamo pigmeo, especie originaria de África Occidental.

Actualmente, con una edad de dos años, “Moo Deng” volvió a ser tendencia en redes sociales, al predecir al ganador en la final de la Copa Mundial de la FIFA del próximo domingo durante el partido España vs. Argentina.

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Moo Deng significa cerdo saltarín en tailandés. Foto: Instagram @khaokheow.zoo

Moo Deng elige al ganador del Mundial 2026

El tierno momento se llevó a cabo en el zoológico de Khao Kheow como una actividad turística, donde los cuidadores y encargados de la nutrición de Moo Deng tallaron frutos en forma de balón con los nombres de las selecciones nacionales de España y Argentina, adornándolas con banderas.

En el video, se muestra al hipopótamo pigmeo caminar cautelosamente hacia la exhibición de la fruta con bandera de Argentina, pero al acercarse voltea a ver la fruta con adornos de España, provocando la euforia de los espectadores. Sin embargo, su elección fue clara al devolver su atención al objetivo principal, eligiendo a Argentina como ganador de la final del mundial.

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En el video, se muestra al hipopótamo pigmeo caminar cautelosamente a una exhibición de frutas con banderas de Argentina y España. Foto: Khao Kheow zoo

Cabe señalar que en la publicación se destaca que la administración del zoológico realizó la actividad con fines de entretenimiento, sin la intención de promover ni apoyar las apuestas.

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