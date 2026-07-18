A pocas horas del encuentro final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, los aficionados continúan reconociendo el esfuerzo y la dedicación que ha puestos cada selección en la cancha, aplaudiendo a los nuevos talentos.

El jugador Marc Cucurella no solo se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados del momento, también logró ganarse un lugar en Google. El buscador lanzó un homenaje oculto al español, mediante un guiño en la pantalla principal.

Este guiño interactivo dedicado al lateral izquierdo no pasó desapercibido entre la hinchada, quien se ha mantenido al tanto de su participación durante el torneo, convirtiéndolo en una de las caras más repetidas de la conocida Furia Roja.

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¿Cómo activar el guiño oculto en Google?

Para activar la sorpresa basta con escribir Marc Cucurella o Cucurella en Google. Al abrir la página de resultados aparece una animación protagonizada por un gato de abundante melena rizada, una referencia al característico cabello del defensa español y al meme que se ha viralizado en redes.

El felino de color marrón con rayas grises, además, aparece acompañado de una bandera de España y utilizando una camiseta de su selección, en un guiño al papel que ha tenido el futbolista con el conjunto nacional español y a la popularidad que ha alcanzado durante el torneo.

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El homenaje al jugador de 27 años fichado por el Real Madrid en 2026 llega después de que el defensa español se convirtiera en tendencia en internet.

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El homenaje de Google al jugador español Marc Cucurella; el guiño oculto en el buscador. Foto: Captura de pantalla Google

Este tipo de guiños son funciones ocultas que Google suele incorporar en su buscador para celebrar acontecimientos culturales, deportivos o tecnológicos. En otras ocasiones, la compañía ha lanzado animaciones especiales dedicadas a figuras del deporte, películas, videojuegos y aniversarios.

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Además de su entrega absoluta, desempeño en la cancha y su rendimiento defensivo, su inconfundible cabellera ha inspirado memes y publicaciones que rápidamente se viralizaron, impulsando millones de búsquedas relacionadas con el jugador en el motor de Google.

Con este guiño, Google demuestra una vez más cómo las tendencias que nacen en redes sociales pueden trascender hasta convertirse en experiencias interactivas y creativas dentro de uno de los buscadores más utilizados del mundo, colocándose en la conversación digital.

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