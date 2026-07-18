Nación | 18-07-26 | 19:16 | Actualizada | 18-07-26 | 20:04 |

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento de , quien fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Cancillería.

La SRE destacó que su trayectoria y compromiso dejaron una huella invaluable en el Servicio Exterior Mexicano y en la vida pública del país. La dependencia expresó sus condolencias a familiares, amistades, colegas y seres queridos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Cancillería señaló que Moreno Toscano fue una distinguida diplomática mexicana y manifestó su solidaridad con quienes hoy enfrentan su pérdida. “Descanse en paz”, expresó la dependencia.

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Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, , lamentó el fallecimiento de la embajadora emérita y reconoció que dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano.

El funcionario afirmó que su carrera diplomática estuvo marcada por un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos y de los .

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Velasco Álvarez también extendió sus condolencias a los familiares, amistades y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con la diplomática, al reiterar el reconocimiento a su legado en la política exterior de México.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento de Carmen Moreno Toscano y recordó que la invitó a desempeñarse como subsecretaria de la dependencia, además de describirla como una “gran compañera, íntegra y profesional”. También expresó sus condolencias a Alejandra Moreno Toscano, a quien llamó su “maestra preferida”, así como a toda su familia y amistades.

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, manifestó su tristeza por el fallecimiento de Carmen Moreno Toscano y expresó sus condolencias a los familiares de la embajadora emérita y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Descanse en paz”, escribió.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, lamentó el fallecimiento de la embajadora Carmen Moreno Toscano, a quien calificó como “una gran mujer” que dedicó su vida a poner a México “en lo más alto de la mirada del mundo”. Asimismo, envió un abrazo a sus familiares y compañeros de trabajo, y la describió como una “embajadora imborrable”.

Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de Mujeres, lamentó el fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano y destacó que su trayectoria, profesionalismo y compromiso con México dejaron una huella invaluable en el Servicio Exterior Mexicano y en la vida pública del país. Asimismo, expresó sus más sinceras condolencias a sus familiares, amistades, colegas y a toda la comunidad diplomática.

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dmrr/bmc

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