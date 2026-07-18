La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento de Carmen Moreno Toscano, quien fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Cancillería.

La SRE destacó que su trayectoria y compromiso dejaron una huella invaluable en el Servicio Exterior Mexicano y en la vida pública del país. La dependencia expresó sus condolencias a familiares, amistades, colegas y seres queridos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Cancillería señaló que Moreno Toscano fue una distinguida diplomática mexicana y manifestó su solidaridad con quienes hoy enfrentan su pérdida. “Descanse en paz”, expresó la dependencia.

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Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, lamentó el fallecimiento de la embajadora emérita y reconoció que dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano.

El funcionario afirmó que su carrera diplomática estuvo marcada por un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.

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Velasco Álvarez también extendió sus condolencias a los familiares, amistades y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con la diplomática, al reiterar el reconocimiento a su legado en la política exterior de México.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento de Carmen Moreno Toscano y recordó que la invitó a desempeñarse como subsecretaria de la dependencia, además de describirla como una “gran compañera, íntegra y profesional”. También expresó sus condolencias a Alejandra Moreno Toscano, a quien llamó su “maestra preferida”, así como a toda su familia y amistades.

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, manifestó su tristeza por el fallecimiento de Carmen Moreno Toscano y expresó sus condolencias a los familiares de la embajadora emérita y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Descanse en paz”, escribió.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, lamentó el fallecimiento de la embajadora Carmen Moreno Toscano, a quien calificó como “una gran mujer” que dedicó su vida a poner a México “en lo más alto de la mirada del mundo”. Asimismo, envió un abrazo a sus familiares y compañeros de trabajo, y la describió como una “embajadora imborrable”.

Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de Mujeres, lamentó el fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano y destacó que su trayectoria, profesionalismo y compromiso con México dejaron una huella invaluable en el Servicio Exterior Mexicano y en la vida pública del país. Asimismo, expresó sus más sinceras condolencias a sus familiares, amistades, colegas y a toda la comunidad diplomática.

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