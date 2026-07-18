Guillermo Almada puede presumir de un debut victorioso en su presentación con el América en el Apertura 2026, pero no se puede esconder lo complicado que resultó para las Águilas derrotar al Querétaro en la Jornada 1 del torneo.

El cuadro azulcrema y los Gallos cerraron la primera semana de actividades de la Liga MX, donde los de Coapa derrotaron 0-1 a los queretanos en un duelo que se definió en los últimos minutos del juego.

Isaías Violante se encargó de darle a Almada un dulce resultado, que sabe u tanto amargo por la complejidad del encuentro. El ex del Toluca se encargó de hacer una estupenda anotación al minuto 82, el cual ocasionó la erupción del estadio Corregidora copado, en su mayoría, por americanistas.

Las llegadas fueron balanceadas por parte de ambas escuadras, los Gallos tuvieron un par de acercamientos claros de gol, inquietaron de gran manera a la defensa azulcrema, conformada por Ramón Juárez y Miguel Vázquez en la central, ambos canteranos del club. Esta dupla demostró cierta descoordinación con el resto de la línea, pero repusieron sobre la marcha.

En el minuto 70 se señaló un penalti para el América, luego de una mano de Diego Reyes, canterano del cuadro de la capital. Una rápida revisión en el VAR fue suficiente para que Santander señalara la pena máxima para los azulcremas.

Henry Martín tomó el esférico, convencido de anotar desde los 11 pasos y sacudirse las críticas por sus últimas apariciones en la cancha... y falló. Allison adivinó el disparo del delantero mexicano y le ahogó el grito de gol con una prominente lance.

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Parecía que el 0-0 se quedaría en el marcador, pero afortunadamente para el América, apareció Violante para romper el arco del portero de los Gallos y así darle los primeros tres puntos al ave de las tempestades.