En el Senado de la República se realizó la primera mesa de trabajo del Pacto Click Protegido, con la que cual se busca comenzar los ejercicios de análisis para la elaboración de iniciativas legislativas que fortalezcan la prevención de la violencia digital y la explotación sexual infantil.

El Pacto Click Protegido es la suma de esfuerzos entre organizaciones, instituciones, especialistas, legisladores y sociedad civil, que el pasado 27 de mayo fue firmado por los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Alejandra Barrales Magdaleno, de MC; la senadora con licencia Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena; y la senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El presidente de la Comisión de Derechos Digitales, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló mediante un videomensaje que las mesas de trabajo son parte del andamiaje integral que se tienen que construir con todos los sectores involucrados en la violencia que se da en los entornos digitales.

Afirmó que en estas mesas participarán niñas, niños y adolescentes, porque sin ellos no se puede legislar a su favor, y uno de los principales temas a debatir será el reclutamiento de menores a través de plataformas digitales, y para ello se tiene que presentar una propuesta consensuada.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Laura Esquivel, indicó que para proteger a las niñas, niños y adolescentes en redes sociales, se requiere de las escuelas, padres de familia, el gobierno, los jóvenes y la organización civil.

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