Ver llorar como un niño a uno de los más feroces peleadores mexicanos de la historia, Alfredo "El Perro" Angulo; escuchar que Joseph "Jo Jo" Díaz reconoce que sus adicciones al juego y a diversas sustancias lo llevaron a perder prácticamente todo; y oír el sensible testimonio de Víctor "Vicious" Ortiz celebrando tres años de sobriedad, mientras mira el futuro con renovada ilusión, nos obliga a reflexionar sobre la cruda realidad que viven muchos boxeadores.

En muchos casos, no supieron administrar el dinero que ganaron arriba del ring, no pudieron vencer los demonios que los acechaban o simplemente nunca planearon el día que el boxeo se acabara para ellos. Sin embargo, esas historias también hablan de una segunda oportunidad, de la posibilidad de redimirse y cerrar sus carreras con dignidad compitiendo en una modalidad tan exigente como el boxeo a puño limpio, dentro de una organización que hoy vive un crecimiento extraordinario: BKB.

Joseph Díaz conquistó el cetro de la FIB en el lejano 2020 ante Tevin Farmer. Luego se coronó de manera interina ante Javier “Abejón” Fortuna y recientemente, a pesar de acumular tres derrotas al hilo, habrá que reconocer que las peleas ante Regis Prograis, Alexis Rocha y Ashton Sylve han sido auténticas guerras boxísticas, donde la entrega de “Jo Jo” ha sido superlativa y de gran corazón. Hoy, a sus 33 años, el chamaco de El Monte, California, inicia su recorrido en las peleas a puño limpio con un solo objetivo: proveer a su familia y disfrutar de su nueva etapa de vida.

Luego de perder ante James Kirkland, Alfredo “El Perro” Angulo pasó seis meses detenido en un centro de detención de inmigración en El Centro, California, luego de entregarse voluntariamente para solucionar su estatus migratorio. Hoy, el oriundo de Mexicali vive en Big Bear, California, con el amor de su vida, Ceci, y sus hijos, mismos a los que durante la presentación de BKB 56 les dedicó su tercera pelea a puño limpio y les dijo: “Sólo quiero que mis hijos sepan que su padre fue un hombre que trabajó y luchó mucho para proveer a su familia”. Recordemos que Angulo fue campeón mundial interino de la OMB en peso superwelter y enfrentó a Erislandy Lara y al "Canelo" Álvarez, uno tras otro.

Hablar de Víctor “Vicious” Ortiz es hablar de un niño abandonado por su madre y por su padre. El chamaco de Kansas tuvo que hacerse cargo de sus hermanos a muy temprana edad y desafortunadamente, pasó tiempo preso y luchó contra los problemas de adicción. Víctor, a quien la vida golpeó desde muy niño, se coronó campeón mundial welter del CMB, fue parte del programa Dancing with the Stars y entre otras apariciones en Hollywood, participó en la película The Expendables 3, donde actuó al lado de Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, entre otras figuras de Hollywood. Hoy, Víctor está enfocado solamente en Dios y su familia.

Quizás eso es lo más valioso que hoy ofrece BKB. No únicamente una bolsa o una pelea más, sino una verdadera segunda oportunidad para hombres que alguna vez fueron campeones, ídolos o protagonistas del boxeo y que hoy buscan escribir un final diferente.

Estos tres guerreros de sangre mexicana dan el banderazo inicial en Los Ángeles para BKB. Y desde ya auguro que cientos de guerreros aztecas pronto serán las estrellas de esta liga.

@ErnestoAmador