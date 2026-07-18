El senador Gerardo Fernández Noroña informó que se fracturó la muñeca luego de caer durante una caminata por la montaña en Tepoztlán, Morelos, municipio donde se encuentra su casa valuada en 12 millones de pesos.

Por medio de redes sociales, el morenista compartió una fotografía con la muñeca enyesada y un TikTok donde cuenta cómo fue el accidente cuando pasaba por el lecho de un río. Tras el percance, el legislador acudió al hospital general de Zona número 1 de Cuernavaca, que forma parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El accidente ocurrió ayer 17 de julio y fue reportado por Fernández Noroña a las 3:30 horas a través de su cuenta de X. En su mensaje escribió: "Fui a la montaña, me caí y me hice daño. Voy saliendo del @tu_imss. Me rompí la muñeca, la tendré enyesada mes y medio".

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El senador Gerardo Fernández Noroña se rompe la muñeca y queda enyesado por mes y medio (17/07/2026). Foto: X (@fernandeznorona)

Más tarde, a las 4:15 horas, el morenista compartió su agradecimiento al personal del IMSS que lo atendió en un hospital de Cuernavaca, ubicado en el estado de Morelos.

"Quiero agradecer al personal del @Tu_IMSS en el hospital general de Zona número 1 de Cuernavaca. Su directora Citlalli, la traumatóloga Estefania, el personal de rayos X, el personal médico, los vigilantes, muchísimas gracias por su atención", destacó.

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¿Cómo fue el accidente de Noroña que lo dejó con la muñeca fracturada?

Más tarde, en su cuenta de TikTok, Gerardo Fernández Noroña contó cómo había ocurrido el accidente:

"Fui a caminar a la montaña, hicimos una caminata complicada, complicada, pero ya venía en una zona que conozco muy bien, yo creo que venía cansado, pasé un lecho seco de un río todo pedregoso, me tropecé, no supe ni cómo. Caí de bruces, alcancé a meter la mano, me di un golpazo en las costillas y en el pecho. Pensé inclusive que me había roto la costilla porque me gritó Emma '¿estás bien?', no, le dije, o sea no podía respirar, ya ella me ayudó a voltearme boca arriba. Me dolía mucho la muñeca, pero pensé que solo había sido por todo el peso y todo, todavía llegué a bañarme, estaba dudando si ir al hospital", expresó.

El morenista agregó que debido a la situación se cancelaba su videocharla de ayer 17 de julio, aunque aseguró que "mañana nos veremos".

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El senador Gerardo Fernández Noroña se rompe la muñeca y queda enyesado por mes y medio (18/07/2026). Foto: Captura de pantalla

"No voy a hacer videocharla. Mañana, mañana nos veremos. Hoy estoy cansado, va a ser una friega, tengo que dormir con el brazo arriba, no se cómo voy a hacer eso, mes y medio. Sí, me fracturé toda la base de la muñeca. Estoy bien, sé que la derecha va a hacer fiesta: 'que bueno', como son de odiadores", dijo.

Cabe recordar que Fernández Noroña forma parte de los legisladores que integran la Segunda Comisión, de Asuntos Social de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y aunque en su video no comentó si le otorgaron incapacidad, aseguró que aprovechará el tiempo para "hacer lecturas" y "otras cosas".

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"Yo le mando un abrazo al pueblo, les digo pues fue un accidente, estoy bien. Estaré bien en, pues mes y medio me quitan el yeso. Aprovecharé para hacer lecturas, para hacer otras cosas y bueno aquí voy a estar en Tepoztlán. No voy a poder ir a la montaña, que pena, ni modo así está", comentó.

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