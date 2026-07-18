A Jayden Federline, hijo de Britney Spears, no le causan gracia las teorías conspirativas que han resurgido alrededor de su famosa madre. El joven modelo de 19 años reaccionó a los comentarios de algunos fanáticos que aseguran que la cantante fue reemplazada por una doble, que su estado de salud no es el que aparenta e incluso que habría sido sustituida tras una supuesta muerte.

Federline compartió una transmisión en vivo a través de Instagram mientras manejaba junto a un amigo. Durante la charla contó que había visto un video de TikTok con más de 1.2 millones de “me gusta”, cuya descripción planteaba una de las hipótesis más populares: “¿Sigue viva Britney Spears?”.

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“Amigo, puedes ir a sus redes y verla ahora mismo. ¿Están locos?”, expresó el joven.

El hijo de la intérprete de “Toxic”, quien durante años mantuvo una relación distante con la cantante, también se burló de las versiones sobre supuestos clones y señaló que este tipo de contenidos solo reflejan la manera en que algunas personas creen información sin corroborarla.

“La gente sabe lo crédula que es la gente y se aprovecha de eso. Y cualquiera que lo vea en los medios, simplemente lo ve y si tiene muchos ‘me gusta’, se lo cree. Ni siquiera lo investigan. Simplemente dicen: ‘Vaya, sí, es una locura. Pero me lo creo’”, comentó.

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Jayden agregó que se siente triste por la situación, aunque sabe la popularidad de su madre, pero cree que es necesario reflexionar antes de creer alguna información.

Si bien, las especulaciones sobre Britney Spears han circulado desde hace años, algunos seguidores han vuelto a cuestionar a la cantante debido a episodios recientes que consideran inusuales.

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Hace unas semanas, por ejemplo, la artista fue captada de pie sobre el techo corredizo de una camioneta Mercedes mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles acompañada de otra persona. En las imágenes también se observa que llegó a recostarse sobre la parte superior del vehículo.

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Además, en marzo fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Ventura. Posteriormente pasó algunas semanas en rehabilitación y aceptó un cargo menor por conducción temeraria relacionada con alcohol o drogas.

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Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por la situación mental de la cantante, otros retomaron las versiones sin fundamento que aseguran que Spears tiene cambios en su apariencia, como su estilo de baile, sus dientes o incluso el color de sus ojos.

Britney Spears no es la única celebridad que ha sido relacionada con este tipo de especulaciones; artistas como Avril Lavigne y Shakira durante la apertura del Mundial 2026 en México, así como la princesa de Gales, Kate Middleton, también han sido blanco de versiones similares en internet.