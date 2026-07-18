Los Pumas tuvieron un pobre rendimiento en su presentación, en el Apertura 2026, y sufrieron una derrota más que dolorosa (0-3) contra el Pachuca.

El equipo de Esteban Solari no tuvo ni pies ni cabeza y decepcionó a su afición en el estadio Olímpico Universitario. Los abucheos al final del partido dejaron en evidencia el malestar del público auriazul.

El Tano vivió una noche de terror en su debut oficial al frente del equipo felino, por la lamentable actuación de sus jugadores y porque terminó siendo expulsado al final del partido, tras engancharse con Salomón Rondón sobre el terreno de juego.

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Por la tarjeta roja que recibió, el director técnico argentino no pudo hablar en conferencia de prensa y, en su lugar, Emerson Panigutti salió a dar la cara.

“Es la primera fecha del torneo, es un equipo en formación y nosotros lo tenemos muy claro. Sabemos que necesitamos darnos un baño de humildad, tenemos que trabajar mucho por delante para lograr salir adelante”, declaró el auxiliar técnico.

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Sobre el lapso que necesita el cuerpo técnico de Esteban Solari para implementar su idea en los Pumas, Emerson Panigutti afirmó que no hay uno en específico, pero que necesitan del apoyo de todos para superar este bache.

“No hay un tiempo, es la primera fecha, no podemos hablar de tiempo. Necesitamos de todos los que componen Pumas, de la gente, de todos, para que inicie una etapa nueva; lo que pasó en el torneo pasado ya se cerró y hoy comienza una etapa nueva, [pero] toda etapa nueva tiene su tiempo”, señaló.

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Acerca de la expulsión de Esteban Solari, únicamente estableció que jamás le faltaron al respeto a ningún elemento del Pachuca y prefirió centrarse en que necesitan darle la vuelta rápidamente a este derrota para encarar el partido de la Jornada 2, contra el Toluca en el estadio Nemesio Diez, el próximo martes.

“Nosotros siempre fuimos respetuosos con todo el mundo, nosotros no provocamos en lo absoluto, nada más que eso. Tenemos un partido muy cercano y hay que reponerse de la parte mental, sobre todo, lo más rápido posible”, finalizó el auxiliar técnico de los Pumas.