Nueva York.— Lo que pase hoy en la final de la Copa del Mundo, en especial con la selección Argentina, será histórico. España o la Albiceleste de Lionel Scaloni chocarán en el duelo por el título.

Sin embargo, los sudamericanos, encabezados por Leo, quieren lograr lo que nadie ha conseguido desde 1962: el bicampeonato del mundo. La última vez que esto ocurrió fue con la selección de Brasil, cuando se coronó en las ediciones de Suecia 1958 y Chile 1962.

Ahora, la Scaloneta busca hilar el primer título mundial en más de seis décadas. Hazaña que se les escapó en 1990. Tras coronarse en México 1986, la Albiceleste comandada por Diego Armando Maradona cayó en Italia con Alemania.

El combinado argentino, campeón en Qatar 2022 con Messi como la gran figura, llega al Mundial 2026 con la posibilidad de alcanzar una hazaña que solamente ha pasado dos veces. Además de Brasil, Italia hizo lo propio en los Mundiales de 1934 cuando fue anfitrión y en Francia 1938.

La Azzurra era dirigida en ambas ocasiones por el italiano Vittorio Pozzo, el único bicampeón en la historia de las Copas del Mundo… Lionel Scaloni quiere ser el segundo este domingo en el estadio Nueva York/ Nueva Jersey.

Desde entonces, han sido varios los equipos que rozaron el bicampeonato. El más reciente, Francia, que conquistó el Mundial Rusia 2018 con Kylian Mbappé como la estrella revelación, pero cayó en la final siguiente.

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Brasil, que se coronó en 1994, repitió en la final de 1998 contra Francia, pero perdió (3-0); en Corea-Japón 2002 volvió a llegar al duelo por el título, pero esa vez la fortuna sí le sonrió al vencer (2-0) a la selección de Alemania.

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