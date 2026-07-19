Nueva York.— En 2016, luego de perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile, Lionel Messi, cansado de una constante crítica de todo su país, renunció a la Albiceleste. “Ya está. Se terminó para mí la selección”, lanzó Leo.

Diez años después, vuelve al MetLife Stadium, donde decidió poner una pausa a su combinado nacional al caer por el título continental, por segunda final al hilo. Hoy, sólo es un amargo recuerdo.

“Lo que se me viene y lo que pensaba en el vestuario es que ya está. Se terminó para mí la selección. Como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”, declaró.

Las Copas América 2007 (Brasil), 2015 (Chile) y 2016 (Chile), además de la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 (Alemania), eran los descalabros de Lionel.

Pero una década fue más que suficiente para convertirse en el mejor de la historia, limpiar aquella mala decisión que tomó en 2016 y ponerse a 90 minutos de consagrarse como bicampeón mundial. Messi se culpaba, además, de haber fallado el lanzamiento en penaltis: “Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y, encima, me toca errar el penalti a mí. Era el primero y era importantísimo para agarrar la diferencia y, bueno, me tocó errarlo a mí”.

Semanas después se reunió con el nuevo técnico, Edgardo Bauza, y el 1 de septiembre se volvió a poner el “10” de Argentina y anotó el gol de la victoria contra Uruguay, en las eliminatorias.

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