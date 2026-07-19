Nueva York.— En una Copa del Mundo donde los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo robaban protagonismo, hubo otros que de a poco ganaron reflectores: Lamine Yamal.

Sin tener su mejor desempeño, el joven futbolista de 19 años está a 90 minutos de poder conquistar su primer Mundial. Algo impensable para los dos astros más grandes de la actualidad.

Abdul Nasraoui, tío de Lamine, solía tener una pequeña réplica del trofeo de la Copa de la FIFA en su panadería, en el barrio de Rocafonda, de donde es oriundo el “10” de España. Como si el presentimiento lo dictara, Abdul lo tenía destinado para su sobrino.

En la plaza de la localidad costera de Mataró, a unos 40 kilómetros al norte de Barcelona, en la que solía jugar de niño, Lamine pulió su técnica, esa que refleja diversión y picardía. Yamal se hizo en Rocafonda, donde brillar no es sencillo.

Si no eludía las duras marcas en las calles de su barrio, los rivales le recordaban lo duro que es estar ahí. Ese estado de alerta lo mantiene en el futbol profesional, con el Barça y ahora en la Copa del Mundo, con la selección de España.

No hace mucho tiempo, Yamal homenajeaba en los festejos de sus goles sus orígenes, haciendo con las manos el número 304, las últimas cifras del código postal del barrio que lo hizo fuerte y lo formó.

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Rocafonda tiene mala fama. La delincuencia y la pobreza son parte arraigada de esa localidad, pero ahora es famoso por ser el lugar del que salió Lamine Yamal, la próxima figura del futbol mundial que tiene en puerta el camino a la gloria eterna con tan sólo 19 años. Su crecimiento meteórico con el Barcelona lo tiene ahora a 90 minutos de hace historia.

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