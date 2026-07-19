Kiev. Rusia atacó Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles balísticos, drones y bombas guiadas el domingo, matando al menos a seis personas e hiriendo a decenas, informaron las autoridades, lo que volvió a poner de relieve la escasez de sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania.

En las últimas semanas, Moscú ha intensificado su uso de misiles balísticos cuando busca frenar los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en lo profundo de Rusia que han causado una escasez crítica de combustible que afecta tanto al ejército como a la población civil.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que está dispuesto a conceder a Ucrania licencias para producir Patriots, el medio más eficaz para interceptar misiles balísticos rusos, lo que podría reforzar las defensas de Kiev. Sin embargo, los detalles y el calendario siguen sin estar claros, y la producción completa podría tardar años.

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El último ataque contra Kiev comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada y se prolongó durante varias horas, con explosiones que resonaron por toda la ciudad.

Rusia lanzó 41 misiles y 125 drones en toda Ucrania durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana. El presidente Volodímir Zelensky dijo que la mayoría de los misiles había tenido como objetivo la capital.

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Más tarde el domingo, un ataque ruso contra una instalación postal cerca de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, mató a tres personas e hirió al menos a 20, según la administración regional.

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Bombas guiadas rusas también alcanzaron las ciudades de Kherson y Sumy, informaron las autoridades locales y el servicio de emergencias de Ucrania, y cada uno de los ataques dejó al menos un muerto.

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Aumentan ataques con misiles balísticos

Los impactos provocaron incendios en cinco distritos de la ciudad y dañaron edificios residenciales, oficinas e instalaciones industriales, así como una residencia y vehículos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Viktoria Shejko, de 32 años, se estaba refugiando en el pasillo de su bloque de apartamentos con sus siete hijos y su esposo cuando escucharon las fuertes explosiones.

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“Cuando empezó la alarma, comprobamos que había balísticos, luego fuimos al pasillo. Entonces empezó a explotar un misil tras otro”, dijo.

La tensión del bombardeo constante es “muy difícil psicológicamente”, agregó. “Antes era una vez a la semana o incluso más raramente, pero ahora, si no es todos los días, entonces día por medio”.

Los equipos de rescate sacaron a cuatro personas de una vivienda en llamas en el distrito de Sviatoshynskyi, y en el distrito de Shevchenkivskyi rescataron a residentes de un edificio de tres pisos que ardía. Se encontró a una persona muerta. Los bomberos también acudieron a incendios en los distritos de Solomyanskyi, Desnianskyi y Dnipro.

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El Ministerio ruso de Defensa afirmó que el ataque contra Kiev tuvo como objetivo sitios vinculados al ejército ucraniano, incluidas plantas que producen drones Flamingo y piezas para misiles guiados Neptune, así como un recinto postal utilizado para almacenar bienes de doble uso y ensamblar drones, sistemas robóticos y equipos de guerra electrónica.

Por separado, un ataque contra dos petroleros en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) frente a la costa rusa del mar Negro detuvo las operaciones de carga de petróleo en el lugar, indicó el CPC el domingo.

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El ataque contra los petroleros ASIA y NISSOS en el puerto de Novorossiysk provocó un incendio a bordo del ASIA, que fue extinguido. La empresa no indicó quién fue responsable del ataque. Añadió que no hubo víctimas ni derrames de petróleo, y que los petroleros —que navegaban bajo las banderas de Liberia y las Islas Marshall, respectivamente— permanecían a flote.

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Tanto Rusia como Ucrania han incrementado drásticamente los ataques contra barcos en los mares Negro y de Azov durante la última semana. Ucrania señala que apunta a la llamada flota en la sombra de Rusia, que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales por la invasión del Kremlin a su vecino.

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Kiev lleva meses atacando la industria petrolera rusa, a la que culpa de avivar directamente el esfuerzo bélico de Moscú y de financiarlo a través de los ingresos por exportaciones, lo que ha provocado una aguda escasez de combustible en un país que es uno de los principales productores de petróleo del mundo.

El CPC es un oleoducto de mil 510 kilómetros (940 millas) que conecta los yacimientos kazajos de petróleo del mar Caspio con el puerto ruso de Novorossiysk en el mar Negro, donde el petróleo se carga y se envía en buques a los mercados mundiales. El oleoducto representa alrededor del 80% de las exportaciones de crudo de Kazajistán y el gobierno ruso y las empresas petroleras estatales rusas poseen en conjunto una participación combinada del 31% en la empresa.

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Sector energético de Rusia bajo ataque

Zelensky anunció el domingo que unidades ucranianas atacaron más infraestructura energética en territorio ruso.

Dijo que unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron tres depósitos de petróleo en la región de Stávropol, y otra unidad del ejército impactó otra instalación relacionada con el combustible en la misma región. También fueron alcanzados tres petroleros rusos en el mar Negro, dijo.

El gobernador de Stávropol, Vladimir Vladimirov, había mencionado antes ataques con drones ucranianos que provocaron incendios en “instalaciones industriales” en dos lugares dentro de la región. No especificó cuáles eran las instalaciones, pero dijo que nadie resultó herido.

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El medio de comunicación ruso Astra reportó el domingo que tres depósitos de petróleo podrían estar ardiendo en Stávropol, basándose en su análisis de fotos y videos enviados por residentes locales tras el ataque.

Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron 140 drones ucranianos sobre ocho regiones rusas, la Crimea anexionada y los mares Negro y de Azov durante la noche hasta el domingo, informó el Ministerio ruso de Defensa. No aclaró cuántos fueron lanzados ni cuántos alcanzaron sus objetivos.

En la región rusa de Kursk, cerca de la frontera ucraniana, drones ucranianos alcanzaron cuatro edificios de apartamentos, provocando un incendio e hiriendo a una persona, según el gobernador local Alexander Khinshtein.