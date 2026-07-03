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Moscú.- La estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka ha sido tomada por las fuerzas rusas, según anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Así lo dio a conocer al informar sobre una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con el jefe del Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov, sobre la situación en el frente de batalla.
"La ciudad había sido convertida de facto en una fortaleza inexpugnable a la vista del régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares ha sido totalmente liberada", aseveró en rueda de prensa telefónica el portavoz de la Presidencia rusa.
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