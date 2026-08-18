Un hombre de entre 35 y 40 años murió tras recibir varios disparos de arma de fuego mientras circulaba a bordo de una motocicleta en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El hecho ocurrió en Quinta Cerrada del Chiquihuite, cerca de la avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos cuatro detonaciones.

Al llegar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre inconsciente, quien portaba casco y se encontraba junto a la motocicleta que conducía.

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Paramédicos del ERUM acudieron para brindarle atención médica, pero tras realizar la valoración determinaron que ya no presentaba signos vitales debido a una herida producida por proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada y el cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar.

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