Metrópoli | 18-08-26 | 09:19 | Actualizada | 18-08-26 | 09:20 |

Un hombre de entre 35 y 40 años murió tras recibir varios disparos de arma de fuego mientras circulaba a bordo de una motocicleta en calles de la alcaldía .

El hecho ocurrió en Quinta Cerrada del Chiquihuite, cerca de la avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos cuatro detonaciones.

Al llegar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre inconsciente, quien portaba casco y se encontraba junto a la motocicleta que conducía.

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Paramédicos del ERUM acudieron para brindarle atención médica, pero tras realizar la valoración determinaron que ya no presentaba signos vitales debido a una herida producida por proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada y el cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar.

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