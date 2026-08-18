Brian Hickerson, un agente inmobiliario y aspirante a actor, al parecer pareja intermitente de Hayden Panettiere, se encontraba con la actriz cuando fue hallada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el domingo 16 de agosto, de acuerdo con una fuente policial citada por PEOPLE.

Según el informe policial, Brian Hickerson, y su hermano, Zach , estaban en el apartamento con Hyden cuando ella falleció, y Brian le mostró a la policía la "bolsa de medicamentos" que Hayden estaba tomando en el momento de su muerte.

En el informe policial obtenido por NBC News no se identificaron los medicamentos específicos, aunque parece que se omitieron nueve fármacos diferentes.

de acuerdo a TMZ, el Narcan, medicamento que se administra por vía nasal para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, habría sido utilizado en el lugar donde fue encontrada Hayden, y según información obtenida, el dispositivo empleado para administrarlo fue localizado sobre un colchón.

También se informó que se aplicó epinefrina, conocida como adrenalina, lo que coincide con la llamada inicial al 911 realizada por una mujer que reportó que la actriz se encontraba en paro cardíaco. La epinefrina es utilizada comúnmente por los servicios de emergencia durante las maniobras de reanimación de pacientes con paro cardíaco.

La actriz, conocida por sus papeles en "Héroes" y "Nashville", tenía 36 años. Según el Departamento de Policía de Greenville, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 13:50 horas y una conocida de Panettiere fue quien solicitó ayuda.

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Hayden Panettiere (1989 - 2026). Foto: AP / Jordan Strauss, archivo

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville informó que los paramédicos realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron salvarla. Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Hasta el momento, la causa oficial de muerte no ha sido determinada. Una grabación de audio obtenida por PEOPLE registra que los funcionarios hablaron de una posible sobredosis y un paro cardiaco, mientras que la oficina forense confirmó que la autopsia se realizó el lunes.

La Policía de Greenville señaló que la investigación preliminar no había encontrado indicios de delito ni circunstancias sospechosas. Tampoco se ha informado si Hickerson fue quien llamó a los servicios de emergencia.

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La tóxica relación de Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzaron su relación en 2018, después de que la actriz terminara su compromiso con el exboxeador ucraniano Vladimir Klitschko, padre de su hija Kaya.

El vínculo entre Panettiere y Hickerson estuvo marcado por varios episodios polémicos. Durante la relación, él fue detenido en distintas ocasiones, incluidos arrestos relacionados con violencia doméstica en 2019 y 2020.

En 2021, Hickerson se declaró culpable de dos delitos graves de lesiones contra su pareja, relacionados con el caso de 2020. Fue condenado a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, clases sobre violencia doméstica, una indemnización y una orden de protección de cinco años. Finalmente, cumplió 13 días en prisión y otros cargos fueron retirados.

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Después de esos episodios, Panettiere habló públicamente sobre la relación y manifestó su deseo de que su experiencia pudiera ayudar a otras personas que atravesaran situaciones de abuso.

Sin embargo, años después la actriz explicó que había retomado la amistad con Hickerson. En 2022, durante una entrevista con PEOPLE, aseguró que él había recibido tratamiento y cumplido su condena, y que ella intentaba vivir desde el perdón y la comprensión.

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“Estoy abierta a quienes estén dispuestos a buscar ayuda y enmendar sus errores”, dijo entonces la actriz, quien también aclaró que lo ocurrido durante su relación no estaba bien.

Panettiere y Hickerson fueron vistos nuevamente juntos en marzo de este año en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Ahora, de acuerdo con la fuente policial citada por PEOPLE, ambos se encontraban juntos cuando la actriz murió.

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Hayden Panettiere deja una hija

Tras conocerse la muerte de Panettiere, su familia y personas cercanas le dedicaron mensajes de despedida. Su padre, Alan Panettiere, describió a la actriz como una persona extraordinaria y una fuerza de la naturaleza.

A través de su cuenta de Instagram, Klichkó compartió una fotografía de Hayden Panettiere junto a su hija Kaya.

Por su parte, Vladimir Klitschko, exprometido de Hayden y padre de su hija Kaya, también compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó a la actriz y prometió preservar su memoria para la menor.

“Hayden, aunque ya no era mi pareja, fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, escribió el exboxeador.

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“A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”, agregó.

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