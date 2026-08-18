La marca de origen chino GAC, que actualmente tiene presencia en más de 70 países y regiones alrededor del mundo, continúa ampliando su propuesta en el mercado mexicano. Ahora lo hace con la llegada de la GAC GS7 PHEV, una SUV híbrida enchufable que se suma a una gama de vehículos de combustión, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Pero este lanzamiento no llegó solo. Durante el evento, la marca también adelantó uno de sus próximos vehículos para México, confirmó sus planes de inversión con una planta de ensamble en el país y reafirmó su patrocinio con el Club Toluca.

GAC continúa creciendo en México

De acuerdo con datos proporcionados por la marca, GAC suma alrededor de 16,500 unidades vendidas en México y, a partir de septiembre, por primera vez comenzará a reportar sus cifras de ventas ante el INEGI.

Actualmente, el GAC Emzoom es su principal producto de ventas en nuestro país, concentrando entre el 35 y 40% de sus ventas. Después aparecen, en orden de mayor a menor volumen:

GAC GS4, incluyendo gasolina e híbrida

GAC Emkoo

GAC GS8

Aion UT

A esta oferta ahora se integra la GAC GS7 PHEV.

Foto: Benito Martínez Gil

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GAC GS7 PHEV: una SUV mediana con hasta 1,150 km de autonomía

La GAC GS7 PHEV pertenece al segmento D-SUV, es decir, se trata de una SUV mediana. Su propuesta está enfocada principalmente en la comodidad.

Encontramos materiales como piel nappa y alcántara, además de asientos con ventilación, calefacción y masaje para 4 pasajeros.

Otro punto importante es su sistema híbrido enchufable, con el que puede alcanzar hasta 1,150 km de autonomía combinada, de acuerdo con cifras de la marca.

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Foto: Benito Martínez Gil

¿Cuánto cuesta la GAC GS7 PHEV en México?

La nueva GAC GS7 PHEV llega a México en 2 versiones. La diferencia más importante, además del precio, está en el sistema de tracción:

GAC GS7 PHEV 2WD: $899,900 pesos

$899,900 pesos GAC GS7 PHEV 4WD: $999,900 pesos

Ambas versiones cuentan con 10 bolsas de aire, puerto de carga CCS2 (estándar europeo), cargador inalámbrico para celulares de 50 W, clúster de instrumentos de 8.8 pulgadas y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 15.6 pulgadas.

También incorpora rines de 20 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4, además de faros delanteros con animaciones configurables.

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En seguridad y asistencias a la conducción encontramos cámara de visión de 540°, control crucero adaptativo, asistencia de crucero integrada y alerta de colisión frontal, entre otras.

Foto: Benito Martínez Gil

Probamos la GAC GS7 PHEV AWD

Durante su presentación tuvimos oportunidad de manejar de CDMX al Estadio Nemesio Diez de Toluca en la versión tope de gama AWD. Que utiliza un motor 1.5 litros turbo acompañado por el sistema híbrido enchufable, con una potencia conjunta de 494 hp.

Con esta configuración, la GAC GS7 PHEV puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5.8 segundos.

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El evento también sirvió para realizar la entrega de algunas de las primeras unidades a clientes. Marcel Ruiz, João Paulo Dias Fernandes “Paulinho” y Brian García, jugadores del Toluca, fueron los encargados de entregar personalmente algunos de estos vehículos.

Esto forma parte del acuerdo de patrocinio entre GAC y el Club Toluca, firmado en mayo y que tendrá una duración de dos años.

Foto: Benito Martínez Gil

GAC GS4 de rango extendido llegará en octubre

La GAC GS7 PHEV no fue la única novedad. La marca también nos permitió conocer brevemente un vehículo que todavía no se lanza oficialmente en nuestro país. La nueva GAC GS4 con tecnología eléctrica de rango extendido.

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Foto: Benito Martínez Gil

De acuerdo con la información adelantada durante el evento, tendrá hasta 1,240 km de autonomía.

Por ahora solamente pudimos conocerla de manera estática, ya que su lanzamiento en México está programado para este mismo octubre. Será entonces cuando podamos conocer a detalle su equipamiento, motorización, precios y, sobre todo, cómo se comporta en condiciones reales de manejo.

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