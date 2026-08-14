Lamborghini vuelve a llevar al límite las capacidades de uno de sus modelos más emblemáticos. El nuevo Revuelto SV representa la evolución más extrema del superdeportivo V12 híbrido de la firma italiana, con una combinación de mayor potencia, aerodinámica optimizada, menor peso y tecnologías derivadas del automovilismo.

La denominación SV, por Super Veloce, identifica a las variantes de más alto desempeño de Lamborghini. En esta ocasión, la fórmula parte del Revuelto, el primer superdeportivo V12 híbrido de la marca, para elevar todavía más sus capacidades dinámicas. La producción estará limitada a 1,963 unidades, en referencia al año en que fue fundado Lamborghini.

Foto: Lamborghini

El resultado es el Lamborghini de producción más potente y rápido fabricado hasta ahora en Sant’Agata Bolognese. Su sistema híbrido alcanza 1,065 CV (que equivale a 1,050 hp) y 1,051 lb-pie de torque, cifras que permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2.4 segundos y de 0 a 200 km/h en 6.7 segundos, mientras que la velocidad máxima supera los 345 km/h.

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Un V12 que conserva su protagonismo

El corazón del Lamborghini Revuelto SV continúa siendo un motor V12 atmosférico de 6.5 litros, que desarrolla 838 hp al que se suman tres motores eléctricos y una batería de iones de litio de 7.3 kWh, dando forma al sistema híbrido que eleva la potencia total hasta los 1,050 hp. Por su parte, la transmisión es una automática de doble embrague con 8 cambios que es 30% más rápida a comparación de la usada en el modelo convencional.

La arquitectura también permite distribuir de manera activa el torque entre las ruedas delanteras, con lo que Lamborghini busca mejorar la respuesta al entrar en las curvas, incrementar el agarre a la salida y ofrecer una conducción más precisa tanto en carretera como en circuito.

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Foto: Lamborghini

El resultado no se limita a las cifras. Lamborghini plantea al Revuelto SV como una reinterpretación de la experiencia al volante, bajo el concepto “The Quantum of Driving”, con el objetivo de representar el momento en que la conducción deja de ser únicamente desempeño para convertirse en una experiencia más intensa y directa.

Mayor aerodinámica para el circuito

Uno de los principales trabajos de desarrollo se concentró en la aerodinámica. El Lamborghini Revuelto SV incorpora un nuevo splitter delantero, modificaciones en los bajos y un alerón trasero funcional de inspiración deportiva.

De acuerdo con Lamborghini, el conjunto genera 80% más carga aerodinámica total que el Revuelto y supera en 10% la carga del Aventador SVJ. Además, la eficiencia entre carga aerodinámica y resistencia al avance aumenta 60% frente al Revuelto.

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El sistema también fue diseñado para mejorar la refrigeración. La marca señala que la capacidad de enfriamiento de los frenos aumenta 12%, mientras que distintos canales y elementos ubicados en la carrocería ayudan a mantener bajo control las temperaturas durante un uso intensivo en pista.

Foto: Lamborghini

El resultado ya tuvo una prueba contundente. El piloto de fábrica Marco Mapelli llevó al Revuelto SV al Hockenheimring, donde registró un tiempo de 1:41.6, que Lamborghini identifica como el registro más rápido para un auto de producción en ese circuito.

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Suspensión y frenos de carreras

Para acompañar el incremento de potencia y carga aerodinámica, Lamborghini desarrolló una nueva suspensión con amortiguadores pasivos ajustables manualmente, derivados de la tecnología empleada en competición.

Según los datos proporcionados por la marca, esta configuración permite mejorar en 17% la agilidad y en 10% el agarre lateral frente al Revuelto.

Foto: Lamborghini

También estrena frenos carbonocerámicos, desarrollados para soportar las exigencias de conducción a alta velocidad y uso en circuito. Con ellos, el Lamborghini Revuelto SV puede detenerse de 200 a 0 km/h en 110 metros.

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El sistema consigue además un incremento de 11% en la desaceleración máxima y de 23% en la disipación de calor respecto al Revuelto, mientras que la temperatura de los discos puede reducirse 12%.

Nuevos modos de manejo

Otra de las novedades es el modo Pilota, creado específicamente para el Lamborghini Revuelto SV. Se activa mediante un mando dedicado en el volante y permite configurar el comportamiento del sistema de control de tracción mediante cinco niveles. Este modo de manejo deriva del equipo GT3 de competencias, donde la marca tiene autos como el Huracán GT3 EVO2 o el Temerario GT3.

Al preguntarle a Stephan Winkelmann, Presidente y CEO de la marca en una rueda de prensa previa al lanzamiento sobre programas o academias de conducción para la familia SV, nos comentó que existen para todo tipo de modelos en Lamborghini, que aunque no hay uno específico para el Revuelto SV, sí es posible que pilotos certificados transmitan sus conocimientos a los propietarios de diferentes vehículos.

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Foto: Lamborghini

La tecnología toma como referencia la experiencia de Lamborghini en competición y adapta el comportamiento del vehículo a factores como las condiciones del circuito y el desgaste de los neumáticos.

Este modo se suma a los programas Strada, Sport y Corsa, que permiten modificar progresivamente la respuesta del vehículo, desde una configuración orientada al uso cotidiano hasta otra enfocada en obtener el máximo rendimiento en pista.

Diseño más agresivo

Visualmente, el Lamborghini Revuelto SV adopta una interpretación más radical del lenguaje del Revuelto. La carrocería incorpora una nueva sección frontal, mayor presencia de fibra de carbono visible, faldones, un difusor rediseñado y un alerón trasero fijo.

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También destacan los nuevos rines de 20 pulgadas adelante y 21 pulgadas atrás, así como el sistema de fijación central, que debuta en un Lamborghini de producción.

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En el habitáculo, la filosofía “Feel Like a Pilot” cobra mayor protagonismo mediante asientos deportivos con estructura de carbono, nuevos elementos de fibra de carbono y un diseño orientado hacia el conductor. Como opción, Lamborghini ofrece asientos tipo baquet de carbono para quienes busquen una configuración todavía más enfocada al circuito.

La personalización también alcanza nuevos niveles mediante cuatro configuraciones exclusivas del logotipo SV, cuatro diseños de livery y hasta 25 componentes exteriores en fibra de carbono visible.

Zapatos a la medida

El desarrollo del Lamborghini Revuelto SV también involucró a Bridgestone, que creó una gama específica de neumáticos para el superdeportivo italiano.

Entre las opciones se encuentra el Potenza Race R, un neumático semislick homologado para carretera y orientado principalmente al uso en circuito. También están disponibles los Potenza Sport, enfocados en ofrecer un alto nivel de desempeño tanto en superficies secas como mojadas.

Foto: Lamborghini

Con el Lamborghini Revuelto SV, la marca continúa así la tradición de los modelos Super Veloce, una familia que comenzó con el Miura SV en 1971 y posteriormente incluyó nombres como Diablo SV, Murciélago LP 670-4 SV y Aventador SV.

Ahora, esa tradición se adapta a la era de la electrificación: un V12 atmosférico acompañado por tres motores eléctricos que convierten al Revuelto SV en la expresión más extrema de la actual generación de superdeportivos de Lamborghini. Las entregas de las 1,963 unidades del Revuelto SV comenzarán el próximo año pero, mientras eso ocurre, el lanzamiento será en The Quail, en el Monterey Car Week.

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