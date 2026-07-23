Mazda dio un paso importante en su estrategia de electrificación con el lanzamiento de la Mazda CX-90 PHEV 2027, el primer vehículo híbrido enchufable de la marca en el mercado nacional. La nueva SUV estará disponible en los distribuidores del país a partir de la tercera semana de julio y marca el inicio de la estrategia de movilidad SMMART de la firma japonesa en México.

Construida sobre la plataforma LARGE, la Mazda CX-90 PHEV 2027 mantiene su configuración para transportar hasta siete pasajeros distribuidos en tres filas de asientos, ahora con un sistema de propulsión que combina la eficiencia de un vehículo eléctrico enchufable con la versatilidad de un motor a gasolina, sin dejar de lado el enfoque dinámico de manejo característico de Mazda.

Foto: Mazda

Bajo el cofre integra la tecnología e-Skyactiv PHEV, conformada por un motor de 2.5 litros de cuatro cilindros naturalmente aspirado, un motor eléctrico y una batería de 17.8 kWh. El conjunto está acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y desarrolla una potencia combinada de 323 caballos de fuerza y 369 libras-pie de torque.

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Autonomía eléctrica

En modo completamente eléctrico, la Mazda CX-90 PHEV 2027 puede recorrer hasta 42 kilómetros, de acuerdo con el ciclo EPA, incluso en trayectos de autopista. Para recorridos de mayor distancia, la combinación de ambos motores permite alcanzar una autonomía total de hasta 800 kilómetros, ofreciendo una alternativa práctica tanto para el uso urbano como para viajes largos.

La recarga también busca facilitar la experiencia de los usuarios. Gracias a un cargador dual integrado, la batería puede recargarse completamente durante la noche utilizando un enchufe doméstico convencional. En caso de contar con un cargador residencial de Nivel 2, el tiempo de carga se reduce a dos horas con 20 minutos.

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En el apartado dinámico, la nueva SUV incorpora el sistema de tracción integral i-Activ AWD, suspensión delantera de doble horquilla, suspensión trasera independiente tipo Multi-link con barra estabilizadora y el sistema Kinematic Posture Control, diseñado para mejorar la estabilidad en curvas al reducir el balanceo de la carrocería y ofrecer una conducción más precisa y confortable.

Foto: Mazda

El diseño mantiene el lenguaje elegante de la marca con un enfoque premium. En el interior destacan el techo panorámico, acabados en madera, vestiduras en piel Nappa y asientos tipo capitán en la segunda fila, mientras que la tercera fila ofrece una configuración abatible 60/40 para incrementar la versatilidad del espacio de carga.

En cuanto a conectividad, la Mazda CX-90 Signature PHEV incorpora un clúster digital de 12 pulgadas y una pantalla central de 12.3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento.

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La seguridad también ocupa un papel relevante con la incorporación de diversas asistencias avanzadas a la conducción, como el control crucero por radar, monitoreo de punto ciego, apoyo de frenado de emergencia y detector de fatiga, entre otros.

Foto: Mazda

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¿Cuánto cuesta?

Con la llegada de la Mazda CX-90 PHEV 2027, la marca japonesa inicia una nueva etapa en su oferta de vehículos electrificados en México, apostando por una SUV que combina desempeño, eficiencia, lujo y tecnología para responder a las nuevas necesidades de movilidad del mercado mexicano con un costo de $1,115,900. A partir del próximo año la marca incorporará nuevos modelos electrificados, como la CX-50 híbrida, CX-5 híbrida así como un nuevo SUV híbrido que apenas está en desarrollo.

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