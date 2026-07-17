Range Rover es una marca que hace unos años anunció su transición a una nueva era eléctrica, prueba de ello confirmó la llegada del Range Rover Sport Electric, su segundo vehículo 100% eléctrico en la historia de la marca. El modelo hará su debut oficial antes de que termine el año.

La presentación más reciente del Range Rover Sport Electric se llevó a cabo durante una exhibición privada en el marco del Goodwood Festival of Speed, en Reino Unido, uno de los eventos automovilísticos más importantes del mundo. Ahí, la firma mostró un adelanto del vehículo realizando distintas pruebas dinámicas en el circuito de Goodwood.

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Visualmente, el Range Rover Sport Electric mantiene la silueta característica de la gama Sport, con una apariencia musculosa y proporciones prácticamente idénticas a las de las versiones con motor de combustión. Sin embargo, bajo la carrocería incorpora un sistema de propulsión completamente eléctrico desarrollado para ofrecer mayores niveles de potencia y torque.

Fotos: Range Rover

Range Rover Sport Electric completa la gama de motorizaciones

Con la llegada del Range Rover Sport Electric, la familia Range Rover Sport contará con una oferta mecánica compuesta por versiones híbridas enchufables (PHEV), mild-hybrid, motores de 6 cilindros a gasolina y diésel, además de la nueva variante 100% eléctrica.

La marca asegura que el objetivo del Range Rover Sport Electric es conservar el comportamiento dinámico que ha caracterizado al modelo desde su lanzamiento, incorporando una nueva puesta a punto del chasis y ajustes específicos para aprovechar las capacidades del sistema eléctrico.

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Fotos: Range Rover

El SUV eléctrico fue exhibido en Goodwood

Durante el evento en Reino Unido, el Range Rover Sport Electric participó en una serie de demostraciones que buscan destacar las capacidades de la plataforma.

Por el momento, JLR no ha revelado cifras oficiales de potencia, autonomía o capacidad de la batería. Estos detalles serán anunciados más adelante, conforme se acerque el lanzamiento comercial del modelo.

Fotos: Range Rover

La estrategia eléctrica de Range Rover

La llegada del Range Rover Sport Electric forma parte del plan de electrificación de Range Rover, que contempla ofrecer una variante electrificada en toda su gama y sumar modelos completamente eléctricos antes de finalizar la década.

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Actualmente, la familia de productos está integrada por Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar y Range Rover Evoque, comercializados en 121 países.

Aunque todavía faltan varios meses para conocer sus especificaciones definitivas, el Range Rover Sport Electric representa uno de los lanzamientos más relevantes para la marca en 2026, especialmente dentro del segmento de SUV eléctricos de lujo, donde competirá con una oferta cada vez más amplia.

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