La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, luego de que la mandataria estatal acusara que el partido oficialista quiso usar al estado que gobierna, para limpiar su nombre.

Esta mañana, Maru Campos publicó en redes sociales un video para abordar el tema de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien se encuentra en polémica luego de que fueran revelados unos audios donde presuntamente se le escucha hablar con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus sigla en inglés) para acordar reuniones en Panamá y Tijuana con relación a su visa cancelada.

En el video, Campos Galván señala que se exhibió a Ávila Olmeda negociando con una agencia extranjera "Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena"; respondió a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que los casos son distintos; llamó a que el gobierno federal "rompa el pacto con el crimen" y señaló que la Patria es primero, no el partido guinda, para concluir diciendo "Defendamos la Patria juntos".

Lee también Maru Campos señala a Marina del Pilar por "traición a la patria" tras difusión de audios; "Quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena"

Ante esto, Ariadna Montiel contestó a la publicación manifestando que "hay que tener cara muy dura para dar discursos sobre la Patria" y arrobó a la gobernadora chihuahuense, para luego argumentar que Maru Campos cambió las versiones del caso que la involucra con agencias extranjeras que presuntamente participaron en operaciones en materia de seguridad en territorio mexicano y que involucra la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua.

"Les pusiste instalaciones VIP mientras dejaste que realizaran funciones que te corresponden a ti. ¡Pero claro, lo tuyo no es el trabajo! Te recuerdo que el entreguismo disfrazado de estrategia de seguridad sigue siendo entreguismo", expresó Montiel Reyes.

[Publicidad]

También le pidió que no pretenda dar lecciones de soberanía cuando ella misma operó para vulnerarla y culminó mencionado "Eres una cínica, una traidora a la patria y eso a nadie se le olvida".

Ariadna Montiel, líder de Morena, responde a la gobernadora Maru Campos (17/07/2026). Foto: Captura de pantalla

apr