Ciencia y Salud | 17-07-26 | 13:23 | Actualizada | 17-07-26 | 13:24 |

Un estudio de la española Universidad de Barcelona (UB) ha identificado 19 genes que podrían contribuir a que algunas personas sean más susceptibles a la , la y rasgos como la irritabilidad o el neuroticismo.

Según informó este viernes la universidad en un comunicado, estos genes estarían regulados por el gen RBFOX1, que actuaría como "director de orquesta" de una red genética, coordinando cuándo y cómo se activan o se procesan distintos genes implicados en el funcionamiento del cerebro.

Este hallazgo es especialmente relevante en trastornos psiquiátricos complejos, puesto que condiciones como la depresión, la ansiedad o el neuroticismo no suelen depender de un único gen, sino de pequeños efectos acumulados de cientos o miles de genes.

Lee también

"Si un regulador central como RBFOX1 está alterado, podría tener un efecto en cadena sobre varios procesos a la vez, como el desarrollo neuronal, la comunicación entre neuronas y la regulación de la neurotransmisión, lo que explicaría por qué estos trastornos aparecen a menudo juntos", explican los investigadores de la UB y coordinadores del estudio, Bru Cormand y Noèlia Fernández.

Según los expertos, estos resultados aportan una nueva visión de los mecanismos biológicos compartidos entre la depresión y diversos trastornos asociados y "podrían contribuir al desarrollo de biomarcadores y tratamientos más personalizados en el futuro".

[Publicidad]

En el trabajo, publicado en la revista Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, también han participado investigadores de la Universidad Goethe de Fráncfort (Alemania).

Lee también

Otros tres genes asociados a trastornos

Durante la investigación, se han identificado 19 genes regulados por RBFOX1 que serían especialmente relevantes para la depresión y otros rasgos que aparecen con frecuencia en los pacientes.

[Publicidad]

De este grupo, los investigadores destacan, aparte de RBFOX1 como nodo central, tres genes que también regulan la expresión de otros genes (SP4, TCF4 y PAX6), así como el CADM2.

"Aparte de la depresión, estos genes también se han relacionado con otros trastornos: RBFOX1 está asociado a varios trastornos psiquiátricos; CADM2 a adicciones y otros trastornos psiquiátricos; TCF4 a la esquizofrenia y el insomnio, y tanto SP4 como PAX6 se han encontrado alterados en modelos de ratón con estrés", detallan.

Lee también

[Publicidad]

Tratamientos personalizados

Estos resultados mejoran la comprensión de los mecanismos biológicos que intervienen en la depresión y trastornos asociados y, en un futuro, podrían contribuir a identificar biomarcadores de riesgo, mejorar la estratificación de los pacientes y desarrollar nuevos tratamientos dirigidos a vías moleculares específicas.

En este sentido, los investigadores sostienen que intervenir sobre mecanismos compartidos "podría beneficiar simultáneamente a diversos trastornos que a menudo aparecen juntos en los pacientes".

Pese a la relevancia de estos hallazgos, los investigadores han hecho hincapié en que habrá que validarlos en otras muestras y explorar las diferencias entre hombres y mujeres, dada la mayor prevalencia de la depresión en ellas, entre otros estudios.

[Publicidad]

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]