La adaptación al cambio climático, la transición energética, el cuidado de los recursos hídricos y del suelo, así como la gestión integral de riesgos, serán los ejes que orientarán el trabajo del Instituto de Geología (IGL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los próximos cuatro años, anunció su nueva directora, Blanca Lucía Prado Pano.

La especialista afirmó en un comunicado que las ciencias de la Tierra tienen un papel estratégico para responder a algunos de los principales desafíos que enfrenta el país, en un contexto marcado por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación de los suelos y la creciente frecuencia de fenómenos naturales extremos.

“En México estos temas adquieren una relevancia particular ante la sobreexplotación de acuíferos, los altos niveles de degradación del suelo, la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales cada vez más frecuentes y el número de personas que viven en situación de riesgo”, destacó.

Lee también La Secretaría de Ciencia transforma el INEHRM en escuela para detener “ascenso de las derechas”

Comentó que México cuenta con una extraordinaria diversidad volcánica, tectónica y geológica que convierte al territorio nacional en un laboratorio natural para desarrollar investigaciones de frontera y generar conocimiento científico de vanguardia en distintas áreas de las ciencias de la Tierra.

Explicó que uno de los objetivos centrales de su gestión será fortalecer el trabajo interno de la comunidad académica para definir nuevas prioridades de investigación y potenciar la contribución del instituto tanto a la Universidad como al país.

[Publicidad]

Para ello, planteó una revisión de las líneas de investigación que desarrollan los cuatro departamentos que integran el instituto —Ciencias Ambientales y del Suelo, Dinámica Terrestre Superficial, Paleontología y Procesos Litosféricos—, además de la Estación Regional del Noroeste (ERNO), con el propósito de adecuarlas a las necesidades actuales de las ciencias de la Tierra e identificar nuevos campos de estudio.

Lee también Anuncian a los ganadores del Tercer Premio Nacional de Periodismo en Salud; visibilizan desafíos de salud en México

Adelantó que se impulsarán proyectos interdisciplinarios que integren conocimientos, metodologías y recursos tecnológicos para abordar problemas complejos desde perspectivas científicas, sociales y ambientales.

[Publicidad]

“Esa es la idea: trabajar en equipo y de ese modo explicar de forma más clara las grandes problemáticas”, expresó.

Consideró que esta estrategia permitirá fortalecer la formación de recursos humanos especializados, ampliar la investigación científica, consolidar las actividades de divulgación y reforzar la vinculación con sectores estratégicos relacionados con las ciencias de la Tierra.

Lee también IPN desarrolla tecnología para la construcción; crea algoritmo que detecta daños estructurales en edificios y puentes

[Publicidad]

Asimismo, planteó una mayor colaboración con otras entidades universitarias vinculadas al estudio del territorio y el medio ambiente, entre ellas los institutos de Geografía, Geofísica y Geociencias; el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental; y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.

“Podemos sumar capacidades humanas y tecnológicas y promover a las ciencias de la Tierra para que se vigorice la generación de personas expertas”, afirmó.

Entre los proyectos de su administración también figura el fortalecimiento del Museo de Geología de la UNAM, ubicado en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México. Informó que existe un plan para renovar la sala dedicada al Sistema Tierra, además de crear un laboratorio de paleontología que permita dar mayor visibilidad al trabajo científico desarrollado en el recinto y estrechar su vínculo con el Instituto de Geología.

[Publicidad]

Lee también "La exploración espacial no está 100% adaptada para las mujeres"; la astronauta Sara García señala falta de oportunidades

De igual forma, buscará fortalecer la relación con el Museo Regional Mixteco Tlayúa, en Puebla, y ampliar la difusión de la Colección Paleontológica Mexicana, considerada una de las más importantes del país y resguardada por el instituto.

Otro de los proyectos prioritarios será dar continuidad a la transformación de la Estación Regional del Noroeste, con sede en Hermosillo, Sonora, en un instituto universitario, debido a su potencial estratégico para la investigación relacionada con energía y recursos naturales en esa región del país.

[Publicidad]

Prado Pano, primera científica especializada en ciencias ambientales y del suelo en asumir la dirección del Instituto de Geología, reconoció que encabezar esta entidad representa un reto importante, pero confió en la capacidad de la comunidad académica para construir una nueva etapa de desarrollo.

“Cada cuatrienio tenemos la oportunidad de revisar hacia dónde queremos ir; sumemos juntos a una nueva etapa”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov