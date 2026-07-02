Tepetlaoxtoc, Méx.- El tigre de bengala Kenzo murió después de ser capturado y trasladado para recibir atención médica, confirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las instancias federales informaron que durante las maniobras para su aseguramiento, el tigre agredió a integrantes del equipo de rescate, por lo que fue necesario aplicar medidas adicionales para someterlo.

La PROFEPA detalló en redes sociales que "las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión", tras un ataque por parte del tigre. Foto: Captura de pantalla (@PROFEPA_Mx)

“Durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes. Sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias”, explicaron en un comunicado emitido este 2 de julio.

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La Profepa destacó que el ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal.

Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada. Pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario el ejemplar falleció.

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El sábado 27 de junio cuando el tigre escapó de Animal Experience México. Foto: Especial

Operativo con drones y perros permitió la ubicación y captura del tigre

Fue el sábado 27 de junio cuando el tigre escapó de Animal Experience México, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS).

Tras el reporte de la fuga, autoridades federales, estatales y municipales activaron un operativo de búsqueda para localizar y capturar al ejemplar.

El domingo 28 de junio, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó que el felino fue localizado mediante un sobrevuelo con drones.

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Tras ser ubicada la zona, las autoridades continuaron con un operativo para su captura.

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El tigre de bengala Kenzo murió después de ser capturado y trasladado para recibir atención médica. Foto: Especial

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Luego de cinco días, la mañana de este jueves 2 de julio, la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales confirmó la captura del tigre.

En un vídeo difundido en redes sociales, la alcaldesa acompañada de la médico veterinaria Ivonne Casey, detallaron información sobre la captura.

Destacaron que la ubicación del ejemplar fue posible con apoyo de perros de rastreo y de un equipo de veterinarios que participó en el operativo.

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vr/cr